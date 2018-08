EIF-manager anklagar motståndare för svinaktigt beteende och hot mot tränare – KTP anmäler Jänttis rop till förbundet

Ekenäs IF:s manager Peter Haglund menar att en EIF-spelare knuffades omkull och att tränaren fick motta hot efter den omsusade matchen mot KTP i måndags. Från Kotkahåll finns ingen förståelse för påståendet.

Efterspelet från matchen mellan FC KTP och Ekenäs IF i fotbollens division 1 i Kotka på måndagen får en ny vändning. Dels anmäler Kotkaklubben EIF-målvakten Jonathan Jänttis olämpliga rop mot Jean da Silva till Bollförbundet, dels beskyller EIF:s manager Peter Haglund hemmalaget för grova övertramp.

Jäntti medgav i Yle Sportens intervju tidigare under måndagen att han ”skrek ett ord som kan tolkas som rasistiskt” mot KTP-anfallaren Silva. Han betonade att han inte är rasist och att han är djupt ångerfull.

– Om jag skulle få välja en sak som jag kunde ta tillbaka i mitt liv så är det den här grejen. … Om jag får ett straff så är jag beredd att ta det. Jag har ingen annan än mig själv att skylla, sade Jäntti.

Jäntti trodde i det skedet att KTP inte kommer att föra ärendet vidare, men det gör man. En rapport kommer att skickas till Bollförbundet, berättar KTP:s lagledare Esa Vilkki.

– Absolut. Inte för att vi har något personligt mot just Jäntti, utan för att sånt här beteende är opassande i precis alla situationer. Vi vill att Bollförbundet går igenom ärendet och tar ställning i frågan, säger Vilkki.

EIF pekar på KTP-snedsteg

Från Ekenäs IF:s sida välkomnar managern Peter Haglund anmälan. Han menar nämligen att det finns olämpligheter att rapportera även från hemmalägret.

Peter Haglund. Porträttbild på Peter Haglund. Bild: Yle/Bubi Asplund

– Jag hoppas man går igenom allting på video, också deras svinaktiga beteende mot våra spelare Jacob Bushue och Viktor Limnell, säger Haglund och berättar bland annat att Bushue knuffades omkull efter kampen.

Du menar att också EIF:s spelare behandlades fel under matchen?

– Utan vidare. Det kom massor med fel i slutskedet. Vår tränare hotades och många andra saker hände.

Det kom alltså hot mot era tränare?

– Det kom spelare mot våra tränare och attackerade dem efter matchen. Jag vill inte gå in i detalj, men det finns många saker att reda ut.

KTP kommer att föra Jänttiärendet vidare, kan vi då vänta oss en motåtgärd från EIF:s sida?

– Inte behöver vi ha någon motåtgärd, utan alltihop hur de beter sig finns på video och det har redan gjorts en domarrapport. Vårt lag for bort från situationen och de andra kom efter. Inte var deras beteende riktigt sånt att de har orsak att säga så mycket, för det är nog under all kritik.

KTP inte medvetet om bråk eller hot

Kymen Sanomat som var först med att rapportera om målvakten Jänttis rop mot Silva skrev också att ett slagsmål inte var långt borta efter slutvisslingen. Domare och ordningsvakter hade fullt upp med att hålla parterna isär, skrev tidningen.

Lagledare Vilkki är ovetande om KTP-övertrampen. Om något sådant verkligen hänt är EIF välkommet att lämna in en anmälan, konstaterar han.

– Om någon hotats är det förstås väldigt oförskämt, men jag har inte i något skede hört eller sett något, säger Vilkki.

– Jag såg hela matchen och stod vid avbytarbänken efter matchen och har inte sett nånting, inte hört nånting, och ingen av EIF:s spelare, tränare eller lagledare har kommit och sagt att någon av deras spelare skulle knuffats omkull eller att hot framförts. Inte heller på presskonferensen efteråt pratade någon om det här.

EIF besegrade KTP med 3-2 på hemmaplan i slutet av juni. Ekenäs IF mot KTP. Bild: Yle / Patric Westerlund

Sammanlagt sex varningar delades ut under måndagens match. I det förra mötet lagen emellan i Ekenäs i juni visades hela elva gula kort, varav sju under de sista 20 minuterna.

På måndagen gick känslorna heta ända från start och KTP-kaptenen Topi Pasi berättade till Kymen Sanomat efteråt att käbblet började redan i slutet av matchen i Ekenäs.

– Det är otroligt att vi kan ha problem med det här samma laget hela tiden. Med alla andra lag funkar det bra. Det här var bara en följd av hemmamatchen, säger EIF:s Haglund.

– Domaren hade inte sin bästa dag då vilket ledde till att det gick onödigt tufft till, säger Vilkki men fortsätter att han inte märkt att matcherna mellan EIF och KTP skulle vara speciellt heta.

”Inga rasister i vårt lag”

Fallet Jonathan Jäntti kommer – oavsett anklagelserna mot KTP-håll – att behandlas inom Ekenäs IF. Peter Haglund hade inte ännu på tisdagseftermiddagen hunnit gå igenom ärendet med Jäntti, men en diskussion kommer att föras.

– Det vi vill tala om med Jäntti är att vi inte accepterar vissa saker i föreningen och han straffas intern när vi hört honom.

Haglund vill i samma andetag betona att han inte ser Jonathan Jänttis beteende som medvetet rasistiskt.

– Oberoende av om han (Silva) varit mörk eller vit skulle Jäntti nog ha skrikit på samma sätt. Han är inte en rasistisk person på något sätt, utan bara ganska hetlevrad i vissa situationer.

– Vi har inga rasister i vårt lag. Vi har många olika nationaliteter och är också själva ganska mycket utsatta i och med att vi är ett finlandssvenskt lag, säger EIF-managern.