Rapport: Luftföroreningar orsakar kraftigt försämrad intelligens

Enligt ny forskning kan stora mängder giftig luft orsaka ett intelligensbortfall som motsvarar ett års utbildning. Tidigare forskning har visat att 95 procent av jordens befolkning andas farlig luft.

Undersökningen – ett samarbete mellan universiteten Yale, Beijing Normal och Peking – har undersökt drygt 20 000 kinesers matematiska och verbala kunskaper under en fyraårsperiod.

Utöver det mätte man nivåer av svaveldioxid, kvävedioxid och partiklar som är mindre än 10 mikrometer i diameter där deltagarna bodde.

Resultaten indikerar att det finns en korrelation mellan föroreningar av dessa ämnen och en försämring av kognitiva funktioner.

Däremot hittade man inga direkta bevis på orsak och verkan, men forskarna anser att rönen är tydliga och att det inte bara gäller 20 000 kineser, utan mellan 80 och 95 procent av världens befolkning som dagligen andas in farlig luft.

Vi vet att effekten är värre för äldre, för män och för lågutbildade

- Förorenad luft kan göra att allas utbildningsnivå minskar med ett år, vilket är enormt. Och vi vet att effekten är värre för äldre personer, speciellt de över 64, för män och för lågutbildade. Om vi räknar den förlorade nivån för dem kan det handla om några år av utbildning, säger Xi Chen, från Yale School of Public Health enligt the Guardian.

Miljontals dödsfall årligen på grund av utsläpp

Luftföroreningar har redan påvisats ha en negativ inverkan på mental hälsa och livslängd. En studie har visat att människor som bor nära livligt trafikerade vägar hade förhöjd risk att insjukna i demens.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO dödar föroreningarna ungefär sju miljoner människor per år i hela världen.

Till Guardian säger forskaren Derrick Ho på Hongkongs tekniska högskola att han inte är överraskad över den kinesiska forskningens resultat, och att liknande resultat har dykt upp i hans egna undersökningar.

- Höga nivåer av föroreningar kan potentiellt förknippas med neuroinflammation, oxidativ stress och ett förtvinat nervsystemet, säger Ho.

Mest föroreningar i Pakistan och Bahrain

Enligt BBC, med uppgifter från WHO, finns de tio mest förorenade städerna inte i Kina, som ofta ses som en metonym för föroreningar, utan i de östliga delarna av Mellanöstern.

Bahrain, Saudiarabien och Afghanistan finns representerade, tillsammans med Indiens huvudstad Delhi och Varanasi i Uttar Pradesh, men den mest förorenade staden är Peshawar, nära Khyberpasset i Pakistan.

Peshawar i Pakistan är världens mest förorenade plats, enligt WHO. Bilden är från 2008. Peshawar, Pakistan, 2008. Bild: Omer Wazir/Commons

Pakistan har också nummer två på listan, Rawalpindi. Bahrain har tre städer på listan.

Sverige minst förorenat

Enligt samma lista finns de två minst förorenade samhällena i Sverige. Bredkälen i Strömsund, i Jämtland, har världens minst förorenade luft, följt av Malmberget i Gällivare i Norrbotten.

Spanska kuststaden Benicàssim är trea, och resten av topp-10 rymmer städer eller byar i Frankrike, Schweiz, Estland, Island, Tjeckien, Kanada och Norge.

Rapporten i sin helhet publicerades i PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.