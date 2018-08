19 lopp, 12 gånger under tidigare års rekord – men makalösa takten överraskade inte Sara Kuivisto som nu siktar på EM-medalj och fler finländska rekord

Denna sommar har cementerat Sara Kuivistos plats bland den finländska friidrottsgräddan. Borgå Akilles-löparen gjorde mästerskapsdebut och sprang dubbla distanser i EM, men nöjer sig inte där. Långt ifrån.

Sara Kuivisto var Finlands främsta medeldistansare redan inför säsongen. Hon var regerande finländsk mästare på både 800 och 1500 meter, och tog sin första Sverigekampsseger på den senare distansen i fjol.

Men det här året har inneburit ytterligare ett rejält kliv framåt.

– Det har gått ganska långt som jag hade tänkt mig. Jag förväntade mig kanske lite mer av mig själv i EM, men annars har det nog gått helt bra, säger Sara Kuivisto när Yle Sporten hälsar på i Borgå.

EM-tävlingarna i Berlin gav henne elddopet i internationella stortävlingar, men ännu inga avancemang ur försöksheaten på varken 800 eller 1500 meter.

Däremot har resultatutvecklingen varit desto mer övertygande – inte minst stabiliteten i hennes prestationer.

Sara Kuivisto har löpt sammanlagt 19 tävlingar denna säsong på sex olika distanser (400, 600, 800, 1000, 1500 och 3000 meter) och underskridit personbästat hon hade inför säsongen i tolv av loppen.

Endast sju gånger har hon klockats för en sämre tid än rekordet från tidigare år, och en av dem är FM-försöksheaten på 800 meter där hon inte behövde förta sig.

– Hela vintern gick jättebra. Jag fick vara frisk och träna utan några större problem, nämner Kuivisto som det simpla receptet bakom den branta utvecklingskurvan.

Kuivisto, som tidigare lidit av belastningsskador i benen, gör en hel del förebyggande träning med bland annat simning, cykling och skidåkning.

– En stor orsak är också att jag helt enkelt börjat vänja mig vid den här träningen. När jag inledde samarbetet med Ari förändrades träningen och kroppen reagerade på det, men nu har den blivit van vid systemet.

Ari Suhonen, själv Europamästare på 1500 meter inomhus 1988, tog över som Kuivistos tränare för sju år sedan. Duon visste redan då att det tar ungefär sju år innan resultaten syns på allvar – och tålamodet har belönats.

Kuivisto har sprungit in sig i historieböckerna på udda sträckor genom att sätta finländskt rekord på 1000 meter och komma in som Finlands alla tiders tvåa på 600 meter i sommar, men rekordslakten på paraddistanserna har varit minst lika imponerande.

På 800 meter har Kuivisto putsat sitt personbästa med över en och en halv sekund till 2.02,14, på 1500 meter med nästan fyra sekunder till 4.08,96.

– Vår plan har varit att vi förbättrar rekorden varje år, och bra har det ju gått. Jag upplever definitivt att jag har mina bästa år framför mig.

Hur mycket tror du att du fortfarande kan förbättra rekorden?



– Garanterat mycket. De finländska rekorden på bägge sträckor är utan vidare målet, slår Kuivisto fast.

Sinikka Tyyneläs nationsrekord på 1500 meter från 1977 lyder 4.06,01 och Tuuli Merikoski-Silius på 800 meter från 1991 2.00,59.