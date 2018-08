Allt om stickning från Strömsö

Gillar du att sticka? Eller vill du lära dig? Här har jag samlat alla stickbeskrivningar och allt stickrelaterat som vi hittills gjort på Strömsö. Tips både för nybörjare och andra.

Här hittar du mönster till poncho, sjal, sockor, handledsvärmare, halsvärmare, vantar, benvärmare, pannband och mössor till både stor och liten.

Du hittar även konkreta sticktips, stickskola för nybörjare, stickning med stickring, mönsterbank för mönsterstickning och flera videon, som bland annat visar hur man stickar en lettisk fläta och hur man gör en vanlig enkel flätstickning.

Många olika stickade saker på en bänk och under den. Bild: Yle/ Lee Esselström

Kanske du är som jag, som vill ha många olika projekt på gång samtidigt? Något superenkelt när hjärnan är trött och något mer utmanande som kräver koncentration ibland.

Och så gärna någon ny teknik att prova på och sätta in som en del i en helt egen ny design. Här hittar du tips på både det ena och det andra.

Stickkorg med hav och himmel i bakgrunden Bild: Yle/ Lee Esselström

Klicka på de färgade länkarna i texten för att komma till de olika artiklarna och beskrivningarna.

Lees lilla stickskola för nybörjare

Har du aldrig stickat förut? Då kan du börja med att ta en titt på videona i Lees lilla stickskola. Här finns 7 korta videor där du kan lära dig grunderna i stickning.

Smalrandig stickning i spiralform Smalrandig stickning Bild: Yle/Lee Esselström

Sticktrix

I artikeln sex sticktips får du olika tips på hur du kan sticka randigt och hålla ordning på stickorna och garnet. Använder du redan alla knep?

Lättstickat

För nybörjare och för dig som vill umgås eller se på tv samtidigt som du har något för händerna så rekommenderar jag t ex en poncho eller halsvärmare och handledsvärmare.

Poncho stickad med mosstickning poncho Bild: Yle/Monica Storm

Poncho

Sticka en poncho med mosstickning är mönstret för dig som gillar att sticka med grovt garn och få ett snabbt resultat. Den här ponchon stickar du på 1-2 kvällar.

Stickring

Tycker du att det är svårt att sticka så finns det ett hjälpmedel som kallas "stickring". Att använda den är mer som att virka tycker jag.

Tekniken kallas "påtning". Man lyfter maskorna över varandra och får på det viset en stickad yta, som ser ut precis som om man stickat vanligt.

Lång halsvärmare som ligger på en bänk Bild: Yle/ Lee Esselström

Det är också en teknik som kan passa den som har förslitningsskador eller minskad rörlighet i handlederna. Jag har gjort en stickad halstub och handledsvärmare med stickring.

Stickringen kan också vara något för dig som vill prova på en annorlunda stickteknik och lära dig något nytt.

En enkel sjal med varierande svårighetsgrad





Tunn stickad sjal Bild: Yle/ Esa Saari

En stickad sjal är också ett vilsamt projekt. Stickar du den med ett supertunnt garn som jag gjorde här är det lite knepigare eftersom man lätt tappar någon maska.

Man måste vara noggrann med de grova stickorna och det tunna garnet.

Lättare blir det att använda ett tjockare garn och stickor som bara är lite större än de rekommenderade. Då får du fortfarande en fluffig sjal med ett lite annorlunda slutresultat.

Samma superenkla mönster kan användas för olika garn och stickor. Mönstret hittar du i artikeln sticka en enkel och luftig sjal.

Stickning med hav i bakgrunden Bild: Yle/ Lee Esselström

Mönsterstickning med flera färger eller hjälpsticka

För dig som vill ha lite mer utmaning utan att det ändå blir väldigt svårt eller tar lång tid följer här en rad mönster, både på flerfärgsstickning och stickning med hjälp av en hjälpsticka.

Mössa



Stickad mössa med bladmönster Handstickad mössa med bladmönster på ett huvud Bild: Yle/Esa Saari

I artikeln sticka mössa med bladmönster hittar du beskrivning på en skön mössa i alpacka. Är du van att sticka med hjälpsticka så klarar du av att sticka den på ett par kvällar.

Vantar



vantar Bild: YLE/Strömsö

Mönstret till de här vantarna med inspiration av snickarglädjen på verandan finns i artikeln sticka strömsövantar.

Jag stickar ganska löst så om du stickar spänt rekommenderar jag att du använder ett grövre garn och större stickor än de som anges i mönstret för annars blir det kanske ett par barn- eller tonårsvantar.

Just därför är det viktigt att kontrollera stickfastheten på varje mönster innan man sätter igång.

Benvärmare





Lees benvärmare med hjärtan i regnbågens färger. benvärmare Bild: Yle/Lee Esselström

De här benvärmarna är stickade med så tunnt garn och så smala stickor att det tog mig ca 2 månader att färdigställa dem. De har inte gjorts på Strömsö men skymtade i reportaget från ett stickläger.

Eftersom det sedan kom så många förfrågningar om dem skrev jag ner anvisningarna i sticka Lees benvärmare.

Babymössa



Pupu-liten mössa på en liten bebis. Bild: Yle / Carina Ahlskog

Vill du sticka en kaninmössa till babyn så är Victoria Snellmans mönster ett självklart val.

Victoria bjöd på sitt mönster under en påskpysselkväll på Strömsö.

Vill du sticka sockor till de riktigt nyfödda eller till dockorna så kan du prova på att sticka små sockor med start från tån.

Finland 100 år mönster

Med hjälp av tittarna skapade jag tre olika mönster med hyllning till Finland 100 år, mönster som aldrig går ur tiden, eftersom hav, svanar och skog alltid är rätt.

Sockor



Stickade sockor med Finland 100 år mönster Fötter med stickade sockor på en brygga med vass i bakgrunden. Bild: Yle/Lee Esselström

Lee med halsvärmare och pulsvärmare i matchande Finland 100 år-mönster Kvinna med stickad halsvärmare och stickade handledsvärmare. Bild: Yle/Carina Ahlskog

Gillar du att sticka sockor så kan du prova på att sticka sockor med Finland 100 år mönster.

Vill du hellre sticka en halsvärmare så hittar du mönstret i artikeln sticka halstub och handledsvärmare med samma mönster passar fint till.

Pannband



Elin med sitt stickade pannband med mönster av österbottniska lador En kvinna, Elin Skagersten-Ström, som är fotograferad i profil i ett vardagsrum. Hon småler lite och bär ett stickat pannband med gråa lador på. Bild: Yle/Carina Ahlskog

Sticka olika sorters flätor

Sticka pannband med lador tar inte lång tid alls och här kan du också använda dig av samma vackra lettiska fläta.

Lettisk fläta

Är du nyfiken på den läckra kanten som används i de tre ovan nämnda mönstren så hittar du en video med instruktioner på Arenan.



Handledsvärmare med Finland 100 år mönster och lettiska flätor. Pulsvärmare med blommor, svanar och granar. Bild: Yle/Lee Esselström

Stickad handledsvärmare på en arm Bild: Yle/ Lee Esselström

Vriden fläta



Vill du lära dig sticka flätor så hittar du en video och beskrivning på hur man stickar en vänstervriden enkel fläta i länken.

Stickade flätor kan t ex ge mönster åt ett par handledsvärmare, mössor, sockor, vantar och tröjor. Den här typen av flätor är inte alls svåra att göra men mycket dekorativa.

Stickade stövelskaft

Stövlar med stickade skaft Bild: Yle/ Lee Esselström

Här kommer ett tips för dig som kanske redan stickat det mesta. Du kan sticka nya skaft till stövlarna när de gått sönder just där vid ankeln. Ett roligt sätt att piffa till ett par gamla stövlar och samtidigt få dem lite varmare.

Egna mönster

Gillar du att göra dina egna stickmönster så kan du ta en titt på alla bidrag vi fick in av tittarna under vårt upprop för att samla in hyllningsmönster till Finlands 100-årsjubileum.

Välj bland tittarnas mönsterbidrag och skapa dina egna alster.

Tanja Majavas socka Stickad strumpa på en kudde Bild: Yle/ Lee Esselström

Tanja Majava gjorde just det och komponerade en läcker helhet i sina strumpor med långa skaft. Mönstret finns i artikeln sticka Tanjas Finlandssockor

Stickade inredningsdetaljer

Visst är det läckert med stickade inslag också i inredningen. Enkla kuddar till soffan kan stickas på samma sätt som ponchon. Sy bara ihop till en kudde och fyll.

Stickade kaktusar i konservburkar Bild: Yle/ Lee Esselström

Kaktusar är populära krukväxter. En stickad kaktus är dessutom barnvänlig och ännu mer lättskött än en riktig.

Lappa och laga

När det stickade plagget får ett hål är det lätt att reparera. I videon stoppa stickade strumpor visar jag ett lätt sätt att stoppa ett par sockor.

Samma teknik kan även användas på andra stickade plagg, som på tröjans armbågar eller de stickade byxornas knän.

För visst vill vi förlänga livet på hantverken som vi satt så mycket tid och kärlek på?