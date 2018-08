Finlands toppolitiker samlas i Åbo för att diskutera EU – men hur intresserade är vanliga medborgare av det nya politiska forumet?

Europaforum ordnas för första gången i år. Åbo vill etablera en plats för EU-diskussioner för att inleda den politiska hösten.

På torsdag inleds Europaforum i Åbo. Tanken är att beslutsfattare, experter och medborgare ska samlas för att diskutera frågor kring Europa och EU.

Yle Åboland begav sig ut på Åbos gator för att ta reda på hur mycket folk vet om vad som ska hända i staden de kommande dagarna.

- Jag vet inte alls vad det är frågan om. Det låter bekant men jag vet inget om det. Men det låter ju intressant. Det verkar som en bra möjlighet för diskussion, säger Nelli Peltomäki.

Nelli Peltomäki. Nelli Peltomäki. Bild: Yle/Lina Frisk.

- Jag kommer inte ihåg. Men jag vet att det var något i tidningen om det. Men det låter riktigt intressant, säger Kristiina Aavikko.

Eva Grönstrand. Eva Grönstrand. Bild: Yle/Lina Frisk.

- Ingen aning. Jag bor inte här så jag har ingen aning. Det kanske är intressant för någon, men inte för mig eftersom allt som Juha Sipilä säger låter som strunt för mig. Jag följer inte med politik så mycket eftersom jag är så trött på politiken just nu, säger Eva Grönstrand.

Else-Maj och Bo-Erik Hildén. Else-Maj och Bo-Erik Hildén. Bild: Yle/Lina Frisk.

- Jag kommer inte ihåg rubriken. Men det är väl där som våra höjdare är med, Sipilä och resten. Det enda jag vet är att det skulle vara i slutet av veckan, säger Bo-Erik Hildén.

Hur intressant låter det här?

- Jag tycker det låter jätteintressant. Ifall jag skulle bo i Åbo så skulle jag troligen gå och lyssna på diskussionerna. Det är roligt att följa med utvecklingen, fortsätter Hildén.

Markku Ahlin. Markku Ahlin. Bild: Yle/Lina Frisk.

Hur mycket vet du om Europaforum?

- Jag vet att det är några partier i Finland som deltar, men inget mer. Det kanske är viktig för vissa men för mig är det inte viktigt, säger Markku Ahlin.

- Jag har aldrig hört talas om det. Men visst är det viktigt ifall det leder till något positivt, säger Tommi Laine.

Öppet för allmänheten

Europaforum ordnas från torsdag till lördag och programmet består av seminarier, paneldiskussioner, frågetimmar samt medborgardiskussioner

Det är öppet för allmänheten att delta i evenemangen på plats, eller så går det att följa diskussionerna via livesändningar på nätet. Dessutom har man möjlighet att kommentera och ställa frågor åt talare under evenemangen via en mobilapplikation.

Här kan du se alla programpunkter.

En aktiv EU-diskussion i Åbo igen

Åbo stadsdirektör Minna Arve säger att det är dags att igen etablera en plats för diskussion specifikt om EU i Finland.

- Åbo har varit en plats där man har haft den här typen av diskussioner tidigare. Personer som exempelvis Esko Antola och Jarmo Virmavirta har pratat om EU och fört viktiga, och ganska, svåra, ärenden närmare människor. Nu har det inte funnits en sådan plats på länge i Finland.

Enligt Arve finns det ingen aktiv diskussion kring Europa- och EU-politik på en nationell nivå. Hon tycker att det är viktigt att ta upp diskussionen inför det kommande EU-valet och att Finlands tredje period som EU-ordförande.

- Slutet av augusti är en bra tid för att komma till Åbo och inleda diskussionerna och titta på framtiden.

Minna Arve. Minna Arve Bild: Yle / Kalle Mäkelä

Inför det första Europaforumet i Åbo ser intresset bra ut. Flera av programpunkterna är redan fullbokade, vilket gläder Arve.

- Vi har ett jättebra program och med tanke på att flera av evenemangen redan är fullbokade tyder det på att det råder en viss brist på den här typen av diskussioner.

Hur ska man lyckas engagera vanliga medborgare att också delta i Europaforum?

- Jag hoppas att vi lyckas engagera människor och få dem att också reflektera över allt det positiva som EU fört med sig. Jag förstår att det också kommer att finnas en del motsättning, men jag hoppas att diskussionerna ska vara balanserade och mångsidiga.

Meningen är att Europaforum ska vara ett årligen återkommande evenemang som ska få ta form under de kommande åren för att med tiden bli ett startskott för den politiska säsongen varje höst.

- Eftersom det är första gången det ordnas så vet vi först efter forumet vad Europaforum egentligen är och hur vi ska utveckla det i framtiden.