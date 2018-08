Utmanarna regerar på Vegatoppen - rösta här!

Den här veckan tog sig både Guns rosor och Risto Tammilehto från utmanarplats till toppen av den finlandssvenska hitlistan. Lyckas veckans utmanare, Maria Hortans och Trashcan Dance, med samma bedrift?

Guns rosor är ny etta på Vegatoppen med kärleksballaden Du är min. Risto Tammilehto knep andra platsen med countrylåten En varm sommardag.

Vi fortsätter precis som tidigare med två hungriga utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Mariah Hortans utmanar med jazzig ballad

Jazzsångaren Mariah Hortans från Vasa utmanar med kärlekslåten Vem bryr sig

- Man kunde tro att låten har ett politiskt budskap men så är inte fallet. Den handlar om att inleda ett nytt förhållande och inte riktigt veta vart det leder, säger Hortans.

Jut nu satsar Mariah stenhårt på sin egen kvartett och i september drar de iväg på en turné med två spelningar i Finland och sex spelningar i Finland.

Trashcan Dance utmanar med melodisk gothrock

Trashcan Dance från Helsingfors har de senaste åren orienterat sig från punk till gothrock. Den nya låten Animal Pyjama som utmanar Vegatoppen är ett resultat av denna process.

Låten handlar om en pojke som har en pyjamas prydd med djurmotiv under sängen.

- Pyjamasen fungerar som en fysisk och mental sköld för den unge gossen, säger sångaren Lasse Grönroos.

Trots att punken är i fokus upplever sig inte bandet sig som särskilt politiska eller allvarsamma. Istället fäster de störst vikt vid det teatraliska som utmynnar i en visuell upplevelse för publiken.

Två artister tackar för sig

Varje vecka tävlar tio låtar om en placering på Vegatoppen. De åtta låtarna som fått mest röster går vidare medan de två sämst placerade får lämna leken.

Billybirds med låten I´m Coming Home och Mandys Nyckel med Have You Seen tackar för sig

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen vecka 18

1. (NY) Guns rosor / Du är min: 16.7 %

2. (NY ) Risto Tammilehto med vänner / En varm sommardag: 15.8 %

3. (1) Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 14.5 %

4. (2) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 14.2 %

5 (3) Mendelsson / Låta mer som Tommys 11.3 %

6. (7) Susann Sonntag / Tårar faller ner: 8.4 %

7. (5) Tomas Fantz / Honky Tonk Angel: 7.1 %

8. (6) Elna Romberg / Belong: 6.4 %

------------------

9. (8) Billybirds / I´m Coming Home: 3.5 %

10. (4) Mandys Nyckel / Have You Seen: 2.1 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 35 presenteras torsdag 04.09.2018 kl. 18:03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17:30. Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

