Helsingfors första matsvinnskylskåp invigdes – ”Invånarna på området är pålästa om ekologisk livsstil”

Tanken med kylskåpet är att hushållen i omgivningen ska kunna minimera sitt matsvinn.

- Kylskåpet är ett bra sätt att minska matsvinnet i hemmen samtidigt som det stärker gemenskapen, säger initiativtagaren Ida Larsson.

Hon visar stolt upp ett kombinerat kylskåp och frys samt ett skåp för torrvaror. Skåpen har installerats idag, men redan nu har någon ställt in en påse med röda äpple och några förpackningar av sojamjölk.

Det finns också knäckebröd, linser, en påse löksoppa, kaffe, te, lasagneplattor och några burkar babymat. Med mera.

Intill matsvinnskylskåpet finns också ett skåp för torrvaror. Intill matsvinnskylskåpet i Arabiastranden finns också ett skåp för torrvaror. En kvinna sätter in en burk med babymat i skåpet. Bild: Yle / Hanna Othman

- Mitt barn har blivit för gammalt för att äta den här babymaten, förklarar en kvinna samtidigt som hon ställer in några burkar.

Skåpen står genast innanför dörren på Kääntöpaikka, ett hus som ägs av den ideologiska föreningen Arabian asukastalo. Föreningen erbjuder utrymmet, men Ida Larsson är den som ligger bakom allt det praktiska.

- Jag kom på idén då jag på tv såg ett program som handlade om liknande ”community fridges” i Storbritannien. Då tänkte jag att wow vilken fin idé, månne det skulle vara möjligt att genomföra också här? säger Larsson.

Hon säger att hon började fråga runt och skriva e-post för att kolla om det redan fanns något liknande. Den vägen fick hon veta att Finlands första matsvinnskylskåp hade öppnats i Kotka i april.

Larsson tog kontakt med personerna bakom Kotkakylskåpet och fick mycket hjälp med att starta verksamheten. Därifrån kommer allt från den gröna logon på kylskåpet till bruksanvisningar som finns upphängda på väggen.