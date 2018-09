Finland ska bli "en mumindal" för persondata som motvikt till de stora IT-jättarna - My data-rörelsen växer

I dagens läge samlar företag och myndigheter in en hel del data om dig som konsument och medborgare, och använder sig sedan av den utan att du kan påverka situationen desto mer. En ny internationell organisation med hemort i Finland vill ändå ändra på det här.

– Vi ska ge folk makten över sina egna data, säger en av initiativtagarna, diplomingenjör Antti Poikola.

Det handlar om en reaktion på hur personuppgifter behandlas i världen - alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person.

– Det finns i dagens läge mycket problem med att databehandlingen sker bakom ryggen på folk, påpekar Poikola.

Han säger att folk borde få bestämma själva hur uppgifter om dem används, och att de också borde kunna dra nytta av de här uppgifterna. Det här kallas för My data, eller “mina data”.

Det finns tills vidare ganska få konkreta exempel på My data-lösningar för konsumenter och medborgare, men många sådana är troligen att vänta under de närmaste åren.

Poikola nämner S-gruppens nya tjänst Egna köp som ett bra exempel på just My data.

I den kan man se en hel del data om sitt egna köpbeteende, till exempel hur mycket ost man har köpt under det senaste året eller när man oftast går till butiken.

Ett annat exempel är att datamaterial om studerande i Finland så småningom ska kunna tillfalla företag, om den studerande ger sitt medgivande till det.

Det ska bli möjligt att till exempel få ett studerandekort och ett resekort till kollektivtrafiken samtidigt. Tidigare har det varit två skilda processer.

Dessutom ska studerande kunna välja vilka aktörer de delar sina data med.

I framtiden kommer användarna alltså få makt över ännu mer av sina data inom den offentliga sektorn. Det siktar åtminstone många finländska aktörer på.

– Det är en bra idé att samla mer information till ett enda register. Då vet medborgarna vilken information som finns sparad om dem och den är lätt tillgänglig för dem. Dessutom kan var och en lätt ge eller ta bort aktörers tillstånd att behandla ens data på ett centralt ställe, säger Jussi Heino som är chef för datainsamlingsavdelningen vid Statistikcentralen.

Han anser själv att den nationella tjänsten Mina kanta bra kunde utvecklas till en sådan här ny central tjänst. I dagens läge innehåller den hälsouppgifter och recept.

My Data-rörelsen startade år 2014 efter en datautredning som gjordes vid Kommunikationsministeriet.

Det visade sig också snabbt att det fanns ett globalt intresse för de här frågorna, och numera finns det lokala My data-grupper i många länder. Grupperna gynnar de här tankegångarna bland lokala företag och myndigheter.

Fredrik Lindén var till exempel med om att starta upp en My data-förening i Sverige i våras.

– My data är lite olika saker för olika människor. För mig är det en rörelse för att se till att återanvända och skydda data bättre. Ett nytt modernt sätt att se på data helt enkelt, säger han.