Naturen är bra medicin för en stressad själ: "Redan på 15 minuter ser man en förändring"

Att vistas i naturen minskar stressnivån och du slappnar av. Vildmarksguiden Virve Savoila har sett att skillnad redan på 15 minuter. Hon märker också att allt fler intresserar sig att vistas i naturen.

Trots att allt fler lever ett urbant liv så är vårt förhållande till fortfarande naturen starkt, både bland unga och gamla.

Det är in och hippt att röra sig i naturen ― Virve Savoila, vildmarksguide

Virve Savoila är utbildad vildmarksguide. Hon ser ett uppsving i intresset för att röra sig i naturen.

- Det är in och hippt att röra sig i naturen, säger hon. Det känns som om det är på väg mot det bättre hållet.

Undersökningar som bland annat har gjorts vid Thule institutet vid Uleåborgs universitet och Forststyrelsen visar att blodtrycket och pulsen sjunker när vi rör oss i naturen.

Kortisol, som påverkar stressnivån minskar också och cellerna, som påverkar motståndskraften aktiveras.

Dessutom aktiveras det parasympatiska nervsystemet, vilket leder till att man slappnar av.

- Jag har sett det hända hos folk som kommer ut i naturen, säger Virve. Redan på 15 minuter ser man en förändring.

Friluftsliv kan vara en livsstil, ett jobb eller en hobby. Eller bara en promenad då och då. Jos makaa metsässä maassa ja katsoo taivaalle, näkee tämän, eli puiden lehviä ja taivasta. Bild: Ippi Arjanne / Yle

- Friluftsliv är en livsstil, slår hon fast. Vill man vara ute i naturen, vill man vara där även på sin fritid, trots att man skulle jobba där.

Trots att landsbygden avfolkas och ett liv i stadsmiljö blir allt vanligare, har vi fortfarande ett starkt förhållande till naturen.

Enligt Skogsforskningscentralens statistik från år 2010 rör sig 96 procent av finländarna i naturen i medeltal två till tre gånger i veckan.

Hobbyfiskare i 60 år

Tidigare generationer har ofta en starkt naturligt förhållande till naturen.

Lena (82) och Börje Heinola (91) har fiskat tillsammans som hobby i mer än 60 år. Oberoende av årstid och väder drar de fortfarande nästan dagligen ut på fiskefärder i vattnen utanför Karleby.

- Barnen är ibland ledsna när vi far ut när det blåser. De tycker inte heller om när vi far ut på vintern när det är svag is, säger Lena Heinola.

Oron är berättigad. Börje har bland annat åkt genom isen med motorkälke och ramlat i vaken. Hittills har paret ändå klarat sig med livet i behåll.

Lena Heinola är numera båtens kapten. äldre dam kör båt Bild: Yle/Roy Fogde

Börje började fiska tillsammans med sin svärfar. Han var en storfiskare och drog upp stora mängder strömming.

- Jag minns när vi tog upp skötarna på morgonen. Då var båten full ända till kanten med strömming, säger Börje.

För Börje Heinola har naturen alltid varit en del av vardagen. äldre man sitter i båt Bild: Yle/Roy Fogde

Så småningom började Lena följa med i båten. Numera är det hon som är kapten och Börje som lägger och drar upp näten.

- Det går bra nuförtiden, säger hon. Vi känner varandra så bra och vet vad som behöver göras. Vi behöver inte längre ens prata när vi är i båten.

Paret Heinola fiskar främst strömming, sik och lake. För 60 år sedan räckte det med att åka ut i den egna viken, men nuförtiden måste de åka långt ut för att få tag på strömming och sik.

Vi behöver inte längre ens prata när vi är i båten. ― Lena Heinola

Fisken saltas eller röks och Lena experimenterar och utvecklar nya fiskrätter. När fångsten är riklig delas den med släktingar och vänner.

- I synnerhet strömming får de hämta så mycket de vill, säger Lena.

Paret Heinola känner varann utan och innan. Börje och Lena Heinola vid matbordet. Bild: Yle

Förutom fiske plockar Lena och Börje bär och svamp i skogen intill sommarstugan. För dem är det naturligt att ta till vara det som naturen erbjuder. De har inga planer på att lägga av.

- Vi har inte ens tänkt på det, säger Lena. Vi känner oss inte så gamla, det är andra som tycker vi är gamla.

Naturen är viktig för välbefinnandet

Friluftsguiden Virve Savoila understryker att friluftsliv inte längre handlar enbart om att vandra en vecka i vildmarken i Lappland.

- Det är helt coolt att gå på en dagstur, säger hon. Bor man i en storstad finns det grönområden så pass nära att de är tillgängliga för vem som helst. Om inte annat når man ett grönområde med en kort bussresa.

Klädseln har heller ingen betydelse så länge man kan röra sig bra och hålla sig varm och torr.

- Man ska trivas i det man har på sig, slår hon fast. Rötter och vassa stenar kan till exempel göra hål på skor med tunna botten, men om de annars är sköna att ha på sig, så varför inte?

Jordbrukaren lever på naturens villkor

Både naturen och marknaden är ändå nyckfulla. Att fiska som hobby och röra sig i naturen för rekreation är något helt annat än att vara beroende av den för sin utkomst.

För Kasper Lindroos i Vestlax på Kimitoön var det självklart att ta över hemgården. Han har bytt ut traditionella svin mot ungerska ullgrisar och dessutom skaffat dikor.

- Nog är det en risk, säger Kasper. Någon sorts risk måste man ändå ta om man ska ändra om produktionen från att vara olönsam till att bli lönsam. Det finns inga gratis luncher, som det heter.

Jordbruket är ekologiskt och både grisarna och korna rör sig fritt utomhus.

- Ullgrisarna är passliga att föda upp utomhus, säger han. Mangalica är en gammal, tålig ras som kan vara ute också på vintrarna. De har också en speciell köttkvalitet.

Kasper Lindroos med ungerska ullsvin. Kasper Lindroos och några svin. Bild: Yle/Peter Petrelius

Korna är av den danska rasen Dexter. Kasper har dem som avelsdjur. Förhoppningen är att rasen blir lika populära i Finland som i Sverige och Danmark.

- Så länge man är djurgård och har tillräckligt antal djur i förhållande till åkerarealen får man samma stöd som för andra djur.

Kasper odlar också foder. Hittills går allt åt till de egna djuren.

- Få se hurudana skördar jag kan få i mitt ekologiska jordbruk. Om det räcker till mera än att mata mina egna djur planerar jag att också odla växter som går till försäljning.

