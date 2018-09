Mikaela Ingberg i Yle Sportens podd: "Bra stämning i truppen fick åtminstone mig att prestera bättre vid stora mästerskap"

Mikaela Ingberg har decennier av erfarenhet av att friidrotta i Finlands färger och bidrog med sina insikter till den senaste tidens debatt i veckas avsnitt av Yle Sportens podd. Hennes tes är solklar: "Det behövs en bra stämning i truppen om man skall kunna prestera, och det gäller också vid större mästerskap."

Ingberg medverkade i veckans poddavsnitt från sitt nya kontor vid Sandvikens fotbollsstadion i Vasa, där hon är verksamhetsledare för Vasaregionens idrottsakademi.

Ingberg har många års erfarenhet av landslagsfriidrott, både som junior och senior, och har en betydligt mer nyanserad bild av de senaste månadernas händelser än vad medierna målat upp.

– Det beror långt på vad man tittar på, ser man på vuxna idrottare och EM i Berlin eller många andra stortävlingar för juniorer är det alltid en annorlunda bild som dyker upp. EM i Berlin är ändå det som väcker mest känslor och får mer uppmärksamhet, säger hon.

Att sen friidrottsförbundet fått ta skit för både det ena eller det andra är hon inte överraskad av.

– Det har varit ganska tacksamt för medier och de som följer med när förbundet kanske inte skött sig som man ska göra, speciellt i kommunikationen. Det finns mycket som kunde och borde göras bättre, i början 2000-talet upplevde jag åtminstone att det sköttes bättre. Hösten blir intressant, vi får hoppas att det för med sig ett tryck på att skapa förändring, menade Ingberg.

Också den dåliga stämningen och bristen på laganda inom friidrotten samt bristen på pengar i idrottarnas vardag var på tapeten med Ingberg, som arbetar väldigt nära unga idrottare i sin vardag på idrottsakademin.

Angående stämningen och lagandan inom den individfokuserade friidrotten hade Ingberg själv goda minnen från speciellt friidrottslandskampen mot Sverige.

– Det blir en helt annan stämning när du inte behöver fokusera på resultat, det räcker med att slå andra idrottare. Samtidigt behövs det en sammanhållning och gemenskap för att prestera vid ett större mästerskap också. Är det då med rumskamraten, tränarna eller med hela laget varierar säkert från person till person, men det fick åtminstone mig att prestera bättre vid mästerskap om jag hade en bra "feelis", minns Ingberg.

Antti Koivukangas lyfte fram de två senaste vinter-OS äventyren som exempel på hur man med små medel kring banala ting lyckades bygga upp något som enade en hel nation. Genom stickning.

I Sotji stickade laget en stor halsduk medan projektet i Pyeongchang gick ut på att förse president Niinistös nyfödde son med ett täcke.

– Vilken fantastisk grej ändå. Billigt, engagerande, stort genomslag i sociala medier och något som enade truppen kring en banal grej som stickning, kom Koivukangas ihåg.

Angående friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige och dess framtid var samtliga deltagare eniga att den har en framtid, men Chriso Vuojärvi hade ändå en del poänger som han fäste sig vid när Mats Wennerholms "Lägg ner skiten"-kolumn var på tapeten.

– Vi kan väl vara överens om att han är en mästare på att provocera, men i texten finns en del poänger. Är det optimalt med fredagskväll och lördagskväll? Nuvarande format drar lite undan mattan för barnfamiljerna när det hela slutar först klockan 22.

Bild: Mika Kylmäniemi / Photomotion / All Over Press

Tidvist glest på läktarna, här när Topi Raitanen löper hinder. Topi Raitanen under Sverigekampen 2018. Bild: Mika Kylmäniemi / Photomotion / All Over Press

– Jag håller inte med Wennerholm då han säger att Finland och Sverige satsar för mycket på bredd. De flesta finländska landslagsidrottarna har en eller två huvudsponsorer. Det är föräldrarna och Folkpensionsanstalten som delar ut studiestöd.

– Sen håller jag kanske ändå med honom om att tävlingen och TV-sändningen kanske skulle må bra av att komprimeras lite, avrundade Vuojärvi och fick medhåll av Ingberg.

Antti Koivukangas valde ändå att hylla friidrottslandskampen som en slow-TV produkt.

– Svenskarna älskar sitt Vasalopp och man kan nu knappast säga att det händer så himla mycket under de timmarna, jämförde han.

I den andra halvleken av det 24:e avsnittet av Yle Sportens podd var Kimi Räikkönens nära segern-upplevelse i Monza på tapeten.

– Det var första gången på länge jag verkligen såg på en tävling och satt där och hoppades på att det skulle gå vägen, sade Vuojärvi.

Ingberg och Koivukangas var inne på samma linje och ser fram emot återstoden av säsongen och Räikkönens jakt på sin första seger sen januari 2013.

– Vad som än händer hoppas jag att Kimi får chansen att gå ut med en kanoninsats, en sista seger. Att han får visa en sista gång vilken fantastisk racerförare han är innan han sen tackar för sig. Till något sämre stall skall han inte gå. Vinn och lämna sen cirkusen bakom dig, hoppades Koivukangas.