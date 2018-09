Skandalscener då Djurgården tog efterlängtad derbyseger i Allsvenskan: ”Man skäms ju”

En bengal kastades in på familjeläktaren. En pressfotograf träffades i huvudet av en stol. Det var allt annat än fotbollen det talades om efter Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby.

Djurgården lyckades på söndagen slå Hammarby för första gången sedan 2007. Segersiffrorna: 3-1 – men det var inte fotbollen det snackades om efter det heta derbyt.

Matchen hade blivit uppskjuten med en halvtimme på grund av att en maskerad Djurgården-anhängare kastat in en bengal på en familjeläktare.

– Det är alltså någon maskerad idiot som kastar en bengal rakt in på familjeläktaren. Mitt i en barnfamilj, och man blir rädd. Det började brinna och då står familjen där. En mamma har skadat sig, hon fick glöd på benet och hennes byxor gick sönder, det är barn som gråter och är chockade, berättar en åskådare, Jennie, för SVT Sport.

– Det var ett stort sällskap och jag tyckte så synd om dem, man skäms ju. Man ser andra barn som gråter och det brinner ju liksom på läktaren, fortsätter hon.

När matchen väl kom igång träffades en pressfotograf av en stol som kastats in från samma läktare.

– Det bara small. Jag fattade inte. Jag trodde att det ett järnrör, men det var en kraftig smäll. men sen var det en plaststol, såg jag, säger offret, fotografen Nils Petter Nilsson till Sportbladet.

– Det gjorde jätteont. Det var helt oprovocerat, helt oförklarligt. Jag satt ju och kollade på planen. Det kom mitt på hjässan, stolen. Jag har aldrig varit med om något liknande, men kollegor har ju drabbats tidigare. Man måste vidta såna säkerhetsåtgärder att det inte kan hända, fortsätter han.