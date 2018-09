Starka känslor och nya sätt att se - dags för Konstrundan i Västnyland

Amos Rexiä suunniteltiin kaksi ja puoli vuotta ja rakennettiin toinen mokoma. Nyt viiden vuoden urakka on ohitse ja lopputulos on tässä: uniikki urbaani miljöö, jossa uusi ja vanha, klassinen ja kokeellinen limittyvät toisiinsa saumattomasti. 50 miljoonaa euroa maksaneella tuoreella museolla on myös selkeä taiteellinen linja:se haluaa tuoda esille visuaalisen taiteen murrosta. Amos Rexin avajaisnäyttely Massless on japanilaisen teamLab -taiteilijaryhmän käsialaa. TeamLab on erikoistunut kokeilemaan digitaalisen teknologian rajoja ja ryhmä pyrkii määrittelemään kokemaamme todellisuutta aivan uudella tavalla. Teokset ovat interaktiivisia ja immersiivisiä, ja katsoja voi sukeltaa niihin sisään. Museo avautuu torstaina. Ensi keväänä Amos Rexiin tulee muun muassa René Magritte -näyttely.