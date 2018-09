Statsminister Sipilä håller fast vid att den största delen av de som kom till Finland år 2015 inte fyllde kriterierna för att få asyl

Statsminister Juha Sipilä, Centern, håller fast vid att den största delen av de asylsökande som kom till Finland år 2015 inte fyllde kriterierna för att få stanna.

Statsminister Juha Sipilä sade i Yles program Morgonettan i lördags att de flesta asylsökande som kom till Europa år 2015 inte var i behov av skydd, utan att de var ute efter bättre ekonomiska förutsättningar.

På måndag motiverar statsministern sitt utlåtande i sin blogg med att bara en tredjedel av de asylsökande åren 2015–2017 faktiskt fick asyl.

Han skriver att det i en stor grupp med människor finns olika orsaker till att lämna sitt hemland. Utöver krig och förföljelse finns också, enligt Sipilä, hopp om ett bättre liv någon annanstans.

- Det här är helt förståeligt, men asylsystemets uppgift är att hjälpa människor som är i nöd, skriver Sipilä i sin blogg.

Statsministerns uttalande har ifrågasatts

Statsminister Sipiläs resonemang om att de flesta som ansökte om asyl i Europa år 2015 endast var ute efter bättre ekonomiska förutsättningar väckte genast reaktioner.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson hörde till dem som var snabba att kritisera Sipiläs uttalande på twitter.

Hoppa över Twitterpostning

On todella surullista, että juuri pääministeri, jolla asemansa puolesta on erityinen vastuu tämän maan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, esittää paikkansa pitämättömiä väitteitä tällaisesta asiasta. https://t.co/tUqTDnMhAd — Li Andersson (@liandersson) September 2, 2018

Yles reporter Eero Mäntymaa skrev en analys där han lyfter fram att statsministern har fel, att största delen av de asylsökande inte kom hit av ekonomiska skäl.

Enligt Mäntymaa kan Sipiläs påstående ifrågasättas bara med det faktum att EU-länderna under åren 2016 och 2017 fattade ungefär 2 miljoner asylbeslut, och av dem var över en miljon positiva.

Statsminister Sipilä kommenterar i dag via ett e-postmeddelande till Yle att Mäntymaa har använt för snäv statistik, att han inte alls har tagit året 2015 med i beräkningarna.

År 2015 fick EU-länderna nästan 1,4 miljoner asylansökningar och fattade nästan 328 000 positiva beslut.

Statsministern har inte under måndagen velat ställa upp för en intervju, utan endast kommenterat frågan via ett epostmeddelande från statsrådets informationschef och via sin blogg på statsrådets webbplats.