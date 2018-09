Runebergskören lockar nya sångare med körskola - man behöver inte kunna läsa noter

Teppo Salakka leder Runebergskören under övning.

Teppo Salakka leder körskolans första lektion.

I körskolan får nyfikna östnyländska män hitta sin röst och lära sig att använda den. Den är också ett nytt sätt för Runebergskören BSB att fånga upp tenorer och basar som vill börja sjunga i kör.

Klockan är halv sex på eftermiddagen. Ett tiotal manliga korister har samlats i Runebergskörens övningssal i Kulturhuset Grand i Borgå för att öva på grunderna i körsång.

Det här är körskolan där man får både en teoretisk och praktisk ingång i körsång. Körskolan hålls sju måndagar under hösten före den egentliga körövningen.

- Man ska i lugn och ro få söka det man behöver för att sjunga i kör. Vi har fått nya sångare på senaste tid. Det är tuffa typer som bara satt sig ner och lärt sig alla 150 sånger ganska snabbt. Men det kan vara lite hårt för en som inte sjungit i kör förut, säger dirigent Teppo Salakka.

Därför ordnas nu körskolan där man lära sig använda rösten, värma upp på rätt sätt, hitta klangen i sig själv och upprätthålla en rak ton.

Och på ett stressfritt sätt hitta en gemenskap tillsammans med övriga omkring femtio män man eventuellt vill sjunga tillsammans med i framtiden.

- Under de sju övningarna hoppas jag att deltagarna får känslan av vad är jag och vilken är min röst. Det är det viktigaste. Det är sällan man får stunder där man bara får vara tyst och stilla. Vi stannar upp i vardagens villervalla och koncentrerar oss på att producera rena toner. Det är meditation i musikens tecken, säger Salakka.

Mjuk rekrytering

Runebergskören har nu ett femtiotal medlemmar och syftet med körskolan är att göra det enklare för nya sångare att bli en del av kören.

- Ett par tre nya sångare kommer naturligt in per år men det är alltid trevligt med nytt friskt blod. Vi blir alla äldre och några faller alltid bort. Det är en naturlig process men nu vill vi göra en kraftansträngning för att få in lite flera på en gång, säger Stendahl.

Leif Lindblom (i mitten) får tips på hur man mjukar upp kinderna.

Att hitta nya förmågor är inte det lättaste, medger Thomas Stendahl. Män i olika åldrar är redan upptagna med andra fritidssysselsättningar.

En viss återväxt kan finnas bland medelålders män vars barn har lämnat barndomshemmet och inte är beroende av föräldrarna i samma utsträckning som tidigare.

Livssituationen öppnade för kören

Leif Lindblom anslöt sig till Runebergskören i februari. Han är andra tenor och har tidigare sjungit som barn i ungdoms- och kyrkokören.

- Jag har alltid varit intressad av körmusik och nu fick jag en chans när livssituationen blev sådan att jag kan komma loss och sjunga. Det är ju det finaste som finns att sjunga i kör, säger Lindblom.

Körskolan kom väl till pass eftersom han inte riktigt kan läsa noter. Och så ger den bra övningar i att hålla ton och klang.

- Det är sånt som man måste öva. Man måste lära sig det, säger Lindblom.

Första lektionen - hitta samurajpunkten

I höstens första körskola introduceras samurajpunkten som ligger nedanför naveln. Salakka ber deltagarna trycka lätt och samtidigt stöta ut korta ssshhh-läten.

Sedan går de över till aleatorisk sång. Det betyder att koristerna skapar korta verk genom att välja en eller flera valfria toner och hålla dem raka.

Aleatorisk sång sjungs med slutna ögon.

Det låter först som en kakofoni men snart smälter tonerna ihop och blir behagliga.

- Följande steg är att kunna justera sin röst till vissa tonhöjder. Oftast är det inte fråga om musikalitet. 99% av människorna har den musikalitet som körsång kräver. Det här är fråga om kontakten mellan hörseln, stämbanden och halsen. Att veta vad min röst gör, säger Teppo Salakka.

Behöver inte kunna läsa noter

Många kan i något skede av livet bli intresserade av att sjunga i kör men urskuldar sig med att man inte kan läsa noter.

Runebergskörens ordförande Thomas Stendahl tampades själv med den problematiken som nybörjare i körsammanhang.

- Jag kunde inte läsa noter när jag började. Nu börjar jag få ett hum om det. I kören har vi också ordnat notläsningskurser. Man plockar upp det under gång och man har stämkompisar som man kan lyssna på med ett halvt öra. Det brukar nog ordna sig och folk är väldigt hjälpsamma och trevliga i den här kören, säger Stendahl.

Teppo Salakka berättar om tonbildning och intonation.

I körskolan presenteras också notläsningens historik och hur notskriften blev det system för musiknotation som det är idag.

- Vi kräver inte notläsningsförmåga. Den hjälper och under de här sju gångerna försöker vi ge en fingertoppskänsla så att man efter övningen minns lite vad man har gjort. När man har vevat sången flera gånger under övningarna så kommer man ihåg när man öppnar nothäftet, säger Salakka.