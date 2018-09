Nord- och Sydkorea håller nytt toppmöte – Kim Jong-Un lär vara frustrerad över tvivel på hans intentioner

Ledarna för Nord- och Sydkorea, Kim Jong-Un och Moon Jae-In, har kommit överens om att träffas i nordkoreanska Pyongyang den 18-20 september för att diskutera praktiska åtgärder för nedrustningen i området.

Mötet blir det tredje mellan Moon och Kim i år.

De slutgiltiga datumen för toppmötet avgjordes när den sydkoreanska säkerhetsrådgivaren Chung Eui-yong träffade Kim Jong-Un i veckan.

Kim ska enligt ett uttalande från den sydkoreanska regeringen återigen ha intygat att målet är en total kärvapennedrustning på den koreanska halvön, samt uttryckt en önskan om närmare samarbete med Sydkorea och USA i det avseendet.

Den nordkoreanska ledarens förtroende för USA lär också vara oförändrat.

– Ordförande Kim uttryckte en frustration över de tvivel som en del av det internationella samfundet har visat över hans vilja, berättade Chung för reportrar efter mötet med Kim.

Chung sade också att Kims önskan är att sätta punkt för den frostiga relationen mellan länderna under Trumps mandatperiod.