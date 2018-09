Skådespelaren Burt Reynolds har dött

Bild: Copyright � 2018 BACKGRID, Inc./All Over Press

Burt Reynolds. Burt Reynolds. Bild: Copyright � 2018 BACKGRID, Inc./All Over Press

Den amerikanske skådespelaren Burt Reynolds är död. Han blev 82 år gammal.

Reynolds dog på ett sjukhus i Florida, bekräftar hans agent Erik Kritzer för The Hollywood Reporter.

Dödsorsaken uppges ha varit en hjärtattack.

Reynolds är känd från bland annat filmerna Deliverance, The Longest Yard och Smokey and the Bandit.

Reynolds föddes 1936 i Georgia och upplevde sin storhetstid som skådespelare på 1970-talet.

Reynolds nominerades till en Oscar för sin roll som porrfilmsregissören Jack Horner i filmen Boogie Nights som utkom 1997.

Samma år vann han en Golden globe.