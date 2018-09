Full fart på förberedelserna inför Karlebys märkesår 2020

Det var den sjunde september år 1620 som Sveriges kung Gustav II Adolf undertecknade det dokument som ledde till att den lilla jordbruks- och fiskebyn Ristrand blev en stad. Idag känner vi den staden som Karleby.

Planeringen är i full gång i Karleby inför 400-årsjubileet 2020. Modellen har tagits efter firandet av Finland 100 år. Det betyder att en lång rad evenemang arrangerade av staden men också av övriga aktörer kommer att äga rum under jubileumsåret.

Den visuella utformningen av jubileumsårets logotyp står den grafiska planeraren Elina Warsta för och grundfärgen går i brun-orange. Tjärtunnan i stadens vapen återfinns på stående i logon men i den finns också element som siktar mot framtiden och har en mer modern utformning.

Webbsidor på gång

Jubileumsåret kommer att ha sina egna trespråkiga webbsidor, de är inte helt klara ännu men man kommer att hitta dem på: www.kokkola400.fi.

Den som önskar få in ett evenemang under kokkola400 devisen kan anmäla sitt intresse via en blankett på jubileets hemsida och arrangörsgruppen utvärderar vilka satsningar som passar in i bilden. Ordförande för gruppen är stadsdirektör Stina Mattila och Sampo Purontaus är generalsekreterare.

- Ett genomgående tema för firandet i Karleby är dialog och samhörighet, säger Stina Mattila.

Kungligheter bjuds in

Gustav II Adolf var kung i landet när Karleby grundades 1620. På presskonferensen kunde Stina Mattila inte ännu ge klart besked om det blir kungligt besök och i så fall vilka svenska kungligheter som gästar Karleby.

- Vi jobbar på det här och har närmat oss det svenska kungahuset.