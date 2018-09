Landslagsspelaren Topias Laine skadad – borta minst ett halvt år

Hammarbys nyförvärv, handbollsspelaren Topias Laine gick på en ordentlig skada i samband med en träningsturnering i Tallinn. Ett trasigt korsband i höger knä håller Laine borta från handbollen i minst ett halvt år.

27-årige Laine hade inledningsvis skrivit på för Hammarby fram till årsskiftet, men nu blir det operation i stället för handboll.

– Det var frågan om en kontringssituation, jag fick en dålig passning och gick in med för hög fart. All vikt hamnade på högerben, där knät först böjdes in och sedan ut, säger Laine till Yle Sporten.

Skadan kommer opassligt för Laine anser att han alldeles nyligen kommit fint in i Hammarby.

– Jag trivs bra, har lärt känna alla, och då försäsongen gått fint trodde jag att det skulle bli en hel del speltid. Nu får jag jobba med att få knät i skick. Svårt att säga när jag är tillbaka. Det beror på hur snabbt jag blir opererad. Men det kommer att ta minst ett halvt år, säger Laine.