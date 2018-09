Morgonkollen: Det svenska valet står för dörren med integration som hett ämne, toppkandidat i presidentvalet i Brasilien knivhuggen

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Utrikes

I Sverige fick frågor om integrationen det att hetta till i partiledardebatten i TV4 på torsdag kväll. Moderaternas Ulf Kristersson vill ha fler enkla jobb för att invandrarna snabbare ska integreras i samhället, medan Stefan Löfven försvarar regeringens åtgärder.

Svenska Akademien har fattat beslut om att förändra stadgarna, säger ledamoten Per Wästberg till SVT. Svenska Akademien hade sin första sammankomst efter vårens många konflikter i går kväll. De nya stadgarna kommer att presenteras inom kort och enligt Wästberg ska de innehålla många ändringar.

Den amerikanske skådespelaren Burt Reynolds är död, 82 år gammal. Reynolds är känd från bland annat filmerna Deliverance, The Longest Yard och Smokey and the Bandit, och upplevde sin storhetstid som skådespelare på 1970-talet.

I Brasilien har den ledande presidentkandidaten Jair Bolsonaro knivskurits mitt under ett valmöte. Hans tillstånd beskrivs som allvarligt, men stabilt. Ytterhöger-kandidaten Bolsonaro är en kontroversiell och provokativ politiker, men leder i opinionsmätningarna inför presidentvalet om en månad.

I den mexikanska hamnstaden Veracruz har myndigheterna hittat en massgrav med kvarlevorna efter minst 166 människor. Det är en av de största massgravarna som hittats i landet. Enligt delstatsåklagaren är massgraven åtminstone två år gammal.

Till en början på sina håll dimma. Växlande molnighet och möjligen några regnskurar och åska.

Dagens högsta temperatur 18...23 grader, nattens lägsta 10...17 grader.

Mest svag vind.