En person omkom och tre skadades i trafikolycka i Degerby i Ingå

Hämeenlinnanväylällä sattunut liikenneonnettomuus on ruuhkattanut pahoin aamun työmatkaliikenteen. Tiettävästi kyseessä on kuuden auton ketjukolari. Autojono pääsee onnettomuuspaikan ohi hyvin hitaasti, ja liikenne on jonoutunut useiden kilometrien letkaksi onnettomuusopaikalta kohti pohjoista. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut pahoin kolarissa.