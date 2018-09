Nadal tvungen att avbryta – del Potro till grand slam-final för första gången på nio år

Världsettan och den regerande US Open-mästaren Rafael Nadal måste avbryta semifinalen efter två förlorade set. I söndagens final möts Juan Martin del Potro och Novak Djokovic.

Det första setet i US Open-semifinalen mellan Rafael Nadal och Juan Martin del Potro bjöd på jämn och högklassig tennis. Argentinaren del Potro ledde två gånger med ett break men Nadal bröt tillbaka bägge gångerna.

Till slut var del Potro ändå starkare och tog hem setet efter tiebreak.

I det andra blev det uppenbart att Nadal inte var i full form. Spanjoren fick vård för sitt sjuka knä men fortsatte spela tills del Potro vann det andra setet med 6–2.

I det här skedet kastade Nadal in handduken.

– Jag hatar att avbryta matcher. Men att fortsätta spela ännu ett set hade varit för mycket för mig. Det var svårt att spela då det gjorde så ont, sade Nadal efter matchen.

Gammal plåga

Att Nadal lider av knäproblem är inget nytt. 32-åringen har plågats av knäskador nästan hela sin karriär och redan tidigare under US Open-turneringen fanns det tecken på att han inte var i hundraprocentigt skick.

– Det känns som att jag kämpat med liknande saker hela min karriär. Jag har gått miste om många möjligheter. Men å andra sidan har jag också vunnit mycket.



Rafael Nadal. Bild: www.SplashNews.com 2018/ All Over Press

Nadal var tvungen att avbryta i kvartsfinalen i säsongens första grand slam-turnering Australian Open. Han kom ändå snabbt tillbaka och har vunnit fem turneringar efter det.

– Många i det här rummet, jag själv medräknad, hade inte trott att jag skulle klara av att ha en så här lång karriär. Men här är jag fortfarande. Jag kommer att fortsätta kämpa och arbeta hårt, sade Nadal.

Första finalen på nio år

Också Juan Martin del Potro har lidit av en hel del skadebekymmer under sin karriär. I hans fall har det handlat om handleden vilket höll honom borta från världstoppen i flera år.

Nu som 29-åring spelar han ändå på ytterst hög nivå, kanske till och med sitt livs tennis. Argentinaren har klättrat till tredje plats i världsrankingen och kommer på söndagen att spela i sin första grand slam-final på nio år.

– Det här är inte hur man vill vinna men finalplatsen betyder väldigt mycket för mig, sade del Potro.



Juan Martin del Potro. Bild: www.SplashNews.com 2018/ All Over Press

Djokovic krossade Nishikori

Det var i just US Open som del Potro-firade sin första och enda grand slam-seger då han slog Roger Federer i en femsetare år 2009. Del Potro var nära att nå finalen i New York redan i fjol men då vara Nadal starkare i semifinalen.

I finalen kommer del Potro att möta tidigare världsettan Novak Djokovic som under sommaren hittade tillbaka till den vinnande vägen. Wimbledon-mästaren har varit i grym form också i US Open där han har radat upp klara segrar.

I semifinalen mot Japans Kei Nishikori vann han med 6–3, 6–4, 6–2.

Om Djokovic vinner på söndagen skulle det handla om hans 14:e grand slam-seger vilket skulle lyfta honom jämsides med legendariska Pete Sampras. I US Open har Djokovic firat två gånger, senast 2015.