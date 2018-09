Laddad valrysare i Sverige i kväll: Fyra saker du behöver veta om valet och en ordlista för att förstå vad politikerna säger

Hur ser opinionsmätningarna ut, varför talar alla om Sverigedemokraterna och vad betyder blåbrun röra eller ny feminism?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste frågorna inför valet i Sverige i dag.

1. Jämnt mellan blocken, men har det någon betydelse längre?

Opinionsmätningarna visar att det är oerhört jämnt mellan de två traditionella blocken. Det rödgröna blocket har ett understöd på 40,8 procent och är bara snäppet större än det borgerliga blockets 39,0 procent, visar DN/Ipsos mätning.

I Svenska Dagbladets opinionsmätning är det ännu mindre marginal: 40,6 för rödgröna och 39,2 för de borgerliga.

De politiska blocken i Sverige Rödgröna blocket: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Borgerliga Alliansen: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna har blivit ett nytt tredje block i svensk politik

Alliansen - de borgerliga De borgerliga partierna som bildar Alliansen Bild: AFP / Lehtikuva

Även om blockpolitiken kan komma att skrotas efter valet, så är det fortfarande viktigt vilket block som är störst, eftersom det större blocket traditionellt har bildat regering.

Nu har Ulf Kristersson, de borgerligas statsministerkandidat, ändå kastat om korten och meddelat att han vill bilda regering även om hans block blir mindre än de rödgröna.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Bild: Lehtikuva

Stödet för det tredje blocket, Sverigedemokraterna, ser ut att öka rejält jämfört med föregående val. I riksdagsvalet 2014 fick SD 12,9 procent av rösterna, och nu visar opinionsmätningen 16,8 procent.

2. Sverigedemokraternas roll som vågmästare blir viktigare

De andra partierna har sagt att de inte tänker förhandla med Sverigedemokraterna, men om borgerliga Alliansen bildar regering, med Ulf Kristersson som statsminister, kommer de att bli beroende av Sverigedemokraternas stöd i riksdagen.

Sverigedemokraterna själva har förutspått att de kan bli det största partiet i Sverige och därmed bryta Socialdemokraternas över 100 år långa period som största parti.



Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson Bild: AFP / Lehtikuva

3. Invandring och integration har igen väckt mest känslor i valdebatterna



Opinionsmätningarna visar däremot att kampen handlar om vilket parti som blir näst störst, Moderaterna eller Sverigedemokraterna.

Den senaste veckan har partiledarna debatterat i tv så gott som varje kväll. Invandringsfrågan är den fråga som får partiledarna mest upprörda.

I SVT:s debatt på fredagen sade Jimmie Åkesson (SD) att “invandrarna inte passar in i Sverige” och då slog Annie Lööf (Centerpartiet) näven i bordet och sade argt: “Hur uttrycker du dig riktigt?”.



Partiledarna och programvärdarna vid SVT:s partiledardebatt. Bild: SVT

SVT tog sedan avstånd från Åkessons uttalande. SD kallade SVT för en “skitkanal”.

Andra ämnen som har debatterats mycket är de långa vårdköerna, skolan, skatterna och miljöfrågor.

4. Vad händer efter valet?

Statsminister Stefan Löfven har sagt att han inte tänker avgå frivilligt, så han sitter kvar åtminstone till statsministeromröstningen i riksdagen cirka två veckor efter valet.

Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven Bild: Lehtikuva

Om riksdagen röstar ner Löfven ska talmannen utse en ny statsministerkandidat.

Men partierna är inte överens om hur talmannen ska utses. Socialdemokraterna har hållit fast vid att talmannen ska komma från det största partiet, men om Sverigedemokraterna blir störst, så förutspås det att Socialdemokraterna ändrar åsikt i frågan.

Förhandlingarna för att få fram en regering väntas bli utdragna och sega. De kan fortsätta hela hösten och det kan till och med bli fråga om extraval. Jimmie Åkesson har sagt att SD redan har en plan för extraval.

5. Liten ordlista för att förstå partiledarna

Blåbrun röra - Miljöpartiets Isabella Lövin kallade det borgerliga regeringsalternativet för en blåbrun röra, eftersom Alliansen (blå) skulle bli beroende av Sverigedemokraterna (brun).

Ny feminism - Kristdemokraternas Ebba Busch Thor vill ha det hon kallar en ny feminism som slutar skuldbelägga mammor. Sjukskrivningstalen bland kvinnor måste ner, anser hon. Busch Thor tycker att nuvarande regering håller på med genusflum och etiketter, och inte gör några konkreta förbättringar.

Ända in i kaklet - Moderaternas Ulf Kristersson har under hela valrörelsen sagt att han tänker bilda regering “ända in i kaklet”, det vill säga kämpa ända in i det sista. Uttrycket kommer ursprungligen från simsporten, där man vid målgången ska simma för fullt ända in i bassängens kakel.

Familjevecka - Socialdemokraterna lanserade två veckor innan valet familjeveckan, en extra ledig vecka per år för alla föräldrar. Mottagandet har varit blandat och många anser att familjeveckan är valfläsk.