Barbara Savolainen minns hur Claes Andersson såg på Finland för tio år sen: “Fattiga borde göra revolution!”

- Han hade ju helt rätt om att skillnaderna mellan fattiga och rika skulle öka. Men någon revolution har det inte blivit.

Det säger Barbara “Tinna” Savolainen som för tio år sen gjorde programserien “Vilken cirkus!” som nu publicerats på Yle Arenan.

Claes Andersson var en av dem som via programmet "Vilken cirkus!" steg in i cirkusvärlden. Claes Andersson i Vilken cirkus! Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

I serien möter då aktuella personer i samhället aktiva artister på cirkus.

De förstnämnda får testa en uppgift i cirkusvärlden medan de andra hjälper och guidar. Samtidigt tar alla upp känsliga frågor såväl i sina yrkesliv som i samhället.

- Jag ville väcka och skaka om, säger Savolainen.

“Vilken cirkus!” är inspelad på Sirkus Finlandia och det genomgående cirkustemat i programmet var tänkt som ett samhälle i miniatyr.

- Ofta presenterar man ämnen på så likadana sätt. Jag ville göra någonting annorlunda.

cirkus Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Cirkusdröm

Men valet av cirkusen som miljö hade även en privat aspekt för Savolainen. Den världen har varit viktig ända sedan hon som tioåring kom in i den via sin pappa. Under en säsong fungerade han som speaker på olika cirkusarenor.

- Han slutade som reklamman och hoppade in på en motorcirkus. Därefter bytte han till en klassisk europeisk cirkus och där var jag och min bror ibland med.

på cirkus Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Pappan slutade med uppdragen men efter det hade cirkusvärlden för evigt en plats i Barbaras hjärta.

Denna fascination tyckte hon sig också få syn på i samband med inspelningarna av “Vilken cirkus!” - hos de andra.

- Filmteamet var förtjust och till exempel Tiina Rosenberg (känd från feministiskt alternativ samt senare professor vid konstuniversitetet i Helsingfors 2013-2015 och numer åter bosatt i Sverige) sade efter inspelningarna att cirkusen var mer hennes värld än världen utanför.

Tiina Rosenberg till vänster fick i programmet hjälpa till med de dresserade hundarna. Här i samspråk med deras "husse" Patrik Harrison. tiina rosenberg i programmet vilken cirkus Bild: skärmdump

I sitt jobb på Yle (pensionerad år 2016 och numera konstnär) hade Savolainen vid några tillfällen möjlighet att tangera den världen även som journalist.

- Cirkusen är en vacker men rå värld. Samtidigt är det som att hela världen finns i den världen, alla samhällsfrågor vi hör om i serien finns där, till exempel jämställdhet och rasism.

cirkus Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Nu tio år senare har Savolainen åter tittat på sina fyra program och känner att många frågor fortfarande är lika relevanta.

- Tiina Rosenberg talar om könsroller i samhället och de frågorna känns nu i samband med #metoo lika aktuella, säger Savolainen.

claes andersson på cirkus Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Nära att drunkna

Claes Andersson (författare, psykiater, pianist och vid den tidpunkten även aktiv rikspolitiker) berättar i programmet om ett personligt trauma som barn - han var nära att drunkna.

Som en följd av det gick han som barn i terapi och beskriver hur han där upplevde händelsen på nytt.

Men Andersson talar också om samhällets bördor, om att pengar och egendom allt mer börjat ta över de allmänna värderingarna samtidigt som människors omtanke om varandra verkar ha minskat.

Han tror att de ekonomiska skillnaderna människor emellan bara kommer att förvärras, nationellt såväl som internationellt.

- Fast ekonomin växer ökar antalet människor som inte har pengar ens till mat och kläder.

De som utan egen förskyllan hamnar utanför samhället borde protestera, säger Claes Andersson i programmet år 2008.

- Jag önskar att de gör revolution och kräver sin rätt till ett minimum. För att kunna äta, leva, bo, få sin utbildning. Det behövs en revolution. Inget mindre.

Miranda Vuolasranta har på olika sätt jobbat för romers rättigheter, bland annat vid EU-komissionen. Miranda Vuolasranta. Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Rasism då och nu

I programmet med Miranda Vuolasranta (som jobbat för romers rättigheter bland annat vid utrikesministeriet och EU-kommissionen) får vi ta del av de problem romer genomgående stöter på.

- Där har det tyvärr inte förändrats sen 2008. Alldeles nyligen hade vi ett fall då en romsk kvinna inte fick åka taxi, säger Savolainen.

vilken cirkus år 2008 Bild: Seppo Sarkkinen/ Yle

Den fjärde intervjuade, försvarsadvokaten Aarno Arvela var på sin tid, han gick bort år 2011, känd för att försvara personer som åtalats för hårda brott. Själv såg han det som att alla har rätt till ett försvar, något han även lyfter fram i intervjun 2008.

- Inte kan vi leva i ett samhälle där en människa inte får hjälp vid en rättegång.

Arvela talar även om hur fysiskt våld straffas lindrigt i Finland jämfört med både Sverige och övriga nordiska länder och övriga Europa.

- Misshandel som ger fängelsestraff i Sverige ger böter i Finland. Vi värderar för lågt den personliga integriteten och det bekymrar mig. Den är en av de mest värdefulla grundrättigheterna.

Försvarsadvokaten Aarno Arvela promenerade in i cirkusvärlden i programmet år 2008. aarno arvela i vilken cirkus Bild: Skärmdump/ Vilken cirkus!

Idag då?

Savolainen nämnde att det finns stora likheter mellan 2008 och 2018. Men vilka är skillnaderna, vad tycker hon att har förändrats i det finländska samhället på tio år?

-Tron på demokratin har minskat! Folk går med på att riksdagsledamöterna är ovetande om olika frågor och att många beslut fattas av ekonomiska intressen på helt andra håll i samhället. Samtidigt är det i och med det just så svårt för vanligt folk att vara med och påverka.

Se serien “Vilken Cirkus!” (fyra avsnitt) nu på Yle Arenan.

Barbara Savolainen 2018. barbara savolainen Bild: Ulrica Fagerström/ Yle

Regissören Jouko Turkka och operasångerskan Lilli Paasikivi i programmet "Vilket drama!". vilket drama

Samma i teatervärlden

“Vilken cirkus!” fick år 2009 en fortsättning under rubriken “Vilket drama!”.

I den serien stiger då i offentligheten aktuella personer in i teaterns och operans värld.

I programmen (återpublicerade på Yle Arenan 10.9 2018) kan vi se Tarja Halonen, Gudrun Schyman, Eva Biaudet och Jouko Turkka.

- Det mest dramatiska programmet var nog det med regissören Jouko Turkka (1942-2016).

- Turkka var verkligt illa omtyckt i operavärlden, man kan nästan tala om ett hat. Vi filmade en hel del på operan, men blev till sist faktiskt utslängda och fick fortsätta på en annan scen. Jag har gått på operan i hela mitt liv men inställningen där tyckte jag var konstig.

I programmet fick Jouko Turkka möta operasångerskan Lilli Paasikivi.

- Jag förstod att Paasikivi var lite förskräckt. Det var starka känslor involverade i processen. Men där är till exempel en sekvens då de dansar. Det blev en väldigt stark scen och ser också bra ut i tv.

vilket drama Bild: Skärmdump/ Vilket drama!

Även för Barbara Savolainen krävde inspelningarna lite mer än vanligt.

- Turkkas hjärna var ju helt otrolig, jag beundrade honom. Men han hade också en massa galna tankar och jag var väldigt rak med honom om vad vi skulle göra. Men han flippade ut och vi tog ihop nästan fysiskt. Efter det gjorde vi en ordentlig intervju. Jag funderade efteråt att vi kanske behövde gå igenom den processen.

- Senare under inspelningarna var han faktiskt jättesympatisk och mer närvarande än många andra. Han ville beröras av det han upplevde.

vilket drama Bild: Skärmdump/ Vilket drama!

- Och senare när vi var och åt med filmteamet på ett matställe i samband med inspelningarna gick han efter mig som en snäll hund, “vad ska man ta nu… ? ska man ta gaffel här..?” och jag såg hur människor tittade att “kan det där vara Jouko Turkka??”. Och jag menar inte att jag hade kuvat honom, men i den stunden kändes det nästan så, minns Barbara Savolainen leende.

- Visst var det ju så att en del människor var direkt rädda för Turkka, men samtidigt har jag hört många andra säga mycket positivt också. Han var en människa som delade folks åsikter.

vilket drama Bild: Skärmdump/ Vilket drama!

Se “Vilket drama!” (fyra avsnitt) på Yle Arenan.