Barnens Arena finns nu som app för Android TV

Miten maksullinen Music Key eroaa ilmaisesta Youtubesta?

Youtube on monien arvioiden mukaan Suomen suosituin musiikkipalvelu. Vaikka monet vanhemmat musiikin ystävät vannovat maksullisten suoratoistopalveluiden, kuten Spotifyn tai Rdion nimeen, nauttivat erityisesti nuoret musiikkia ilmaiseksi Youtuben videoiden kautta. Youtube on myös videopalveluiden ehdoton ykkönen, mutta ilmeisesti tämä ei palvelun omistavalle Googlelle riitä. Se nimittäin testaa parhaillaan seitsemässä maassa, miten maksullinen musiikkipalvelu toimisi perinteisen ohessa. Sen nimi on Youtube Music Key ja sitä kokeillaan Suomessakin.