Hockeyförbundet tar avstånd från Lejonlagledarens upseendeväckande kommentar: "Det var ett förhastat och känsloladdat uttalande"

Mika Kortelainen fungerade som tv-expertkommentator i CHL-matchen mellan JYP och Banska Bystrica på söndagen. Efter en ful tackling av Ben Marshall sparade Kortelainen inte på krutet. I en intervju med Ilta-Sanomat beklagar ishockeyförbundets ordförande Harri Nummela uttalandet.

Med 58:01 på klockan och 5–0 på resultattavlan tacklade Marschall JYP-backen Markus Jokinen och blev utkörd för checking to the head or neck.

– Där borde man ta till old school. De borde slå honom på käften så att han själv ådrog sig en hjärnskakning. Det vore helt rätt, sade Kortelainen enligt Ilta-Sanomat i sändningen.

Markus Jokinen fick hjälpas av isen efter tacklingen.

Ishockeyförbundets Harri Nummela beklagar kommentaren.

– Det var ett förhastat och känsloladdat uttalande, trots att det var en ful tackling.

– Jag har snackat om det här med Kölli. Det han sade representerar varken ishockeyförbundets eller hans värderingar, säger Nummela.

Harri Nummela leder hockeyförbundet.

HIFK-legendaren Kortelainen utsågs i maj till lagledare för herrarnas ishockeylandslag. Förutom uppdraget som expertkommentator är Kortelainen dessutom försäljningschef för ligalaget HIFK.