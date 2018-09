Foodora-bud missnöjda med dåliga arbetsvillkor – företaget vill sänka frilansarlönerna ytterligare: "De gör så här för att de kan"

Personer som jobbar som matbud för hemkörningstjänsten Foodora vittnar om dåliga arbetsvillkor. De flesta saknar arbetsavtal och försäkringar, och skjutsar mat i väder och vind för en låg ersättning. Efter att Foodora beslutade att sänka timersättningen för frilansare ytterligare har röster höjts bland dem som är trötta på sin situation.

Nyligen samlades en grupp personer, som jobbar eller tidigare har jobbat som matbud för företaget Foodora, för att protestera mot sina usla arbetsvillkor.

Demonstrationen i Helsingfors centrum arrangerades för att sparka igång kampanjen "Foodora vastuuseen - oikeutta läheteille". Kampanjen ordnades i samarbete med gräsrotsorganisationerna Vapaa Syndikaatti och Vastavoima.

Gruppen hade lagt upp skriftliga förbättringskrav till Foodora, som de lämnade in på företagets kontor i samband med protesterna.

Matleveranstjänster är ett ganska nytt fenomen, som landade i Finland för ett par år sedan och har vuxit explosionsartat sedan dess.

Hungriga kunder får sin middag levererad direkt till hemdörren - men för dem som gör jobbet bakom ligger det sämre till.

Inom branschen saknas kollektivavtal och ersättningarna är ofta låga. I juli meddelade Foodora om att de tänker sänka frilansarnas timersättning från 8 till 7 euro.

Samtidigt höjdes provisionen med 20 cent till 2,20 euro per leverans.

Foodora, som går på förlust, motiverar beslutet om att sänka lönerna med att företaget har "optimerat" leveransrutterna och mängden matbud som jobbar samtidigt.

- Det här ska ge frilansare bättre intjäningsmöjligheter, förbättra servicen för våra kunder och göra oss mer konkurrenskraftiga som företag. Med andra ord är det en "win-win-win-situation", säger chefen för Foodora Finland, Carl Tengberg till Svenska Yle i ett e-postmeddelande.

Tuomas Tammisto har tidigare jobbat som cykelbud för Foodora. Enligt honom hinner ett Helsingforsbaserat cykelbud utföra cirka 2-3 leveranser per timme.

- Det blir alltså svårt att få ihop så många leveranser per dag att man skulle få tillbaka den ena euron man förlorar från sin timlön, säger Tammisto.

Det är bara frilansarna som får provision. De få som är anställda har däremot en något högre timlön.

Tammisto var själv en av de få som lyckades ingå ett arbetsavtal med Foodora. Då är man försäkrad, får lön även om man blir sjuk och det mesta fungerar bra. Men så är inte fallet för alla.

På Foodora jobbar största delen av matbuden som samarbetsparter, det vill säga frilansare, skriver Helsingin Sanomat.

- Man är ändå i praktiken i en vanlig arbetstagares position - fast utan den säkerhet som ett verkligt arbetsförhållande medför, säger Tuomas Tammisto.

- Foodora har kontroll över hur och när arbetsturerna utförs men kringgår samtidigt det ansvar som en arbetsgivare i normalfall har.

Allt ansvar ligger alltså på frilansarens axlar, konstaterar Tammisto.

Det håller Juha Antila, chef för utbildningsfrågor vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation, med om och hävdar att åtgärder måste vidtas för att förbättra matbudens situation.

- När frilansare jobbar som arbetstagare så måste de klassas som arbetstagare. Den lagförändringen behöver vi så fort som möjligt.

När Tammisto började som frilansare fick han se hur ensam man är om någonting händer.

- Man har varken försäkring eller rätt till lön då man är sjukledig. Blir man sjuk eller råkar ut för en olycka är man väldigt ensam.

- Och när man då blir sjuk och är tvungen att stanna hemma en vecka - då förlorar man en hel veckas lön, och det är stora pengar då ersättningen annars också är så låg.