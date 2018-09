Försök med konstnärsresidens inleds i Konstfabriken i Borgå: ”Det är härligt och inspirerande att byta miljö”

Det första intrycket är ljust och modernt med en lätt betoning på fabrik i konceptet Konstfabriken, golven är gråa gamla betonggolv.

- Väggarna går i skogsgrönt och rödvinbärsrött, så lite färg finns det ju. Det här en liten mysig lägenhet för till exempel ett par, säger Susann Hartman, chef för kulturtjänster i Borgå.

Hon är på plats för att visa upp det nya konstnärsresidenset, en tvåa i två plan på 56 kvadratmeter. Till residenset hör också ett skilt arbetsrum.

Utsikten från fönstren på andra våningen visar det nya urbanare Borgå, som växer fram i kvarteren nära västra åstranden.

För kulturväsendet i Borgå är residensverksamheten ett sätt att utveckla nationella och internationella nätverk. Här får konstnärer vistas upp till sex månader.

Susann Hartman, chef för kulturtjänster i Borgå, och utsikten från sovrummet. Utsikt genom fönster mot ett modernt kvarter. Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Vi hoppas på ansökningar som bygger på samhälleliga konstprojekt som Borgåborna, till exempel en skolklass eller seniorer kan ta del av, säger Susann Hartman.

Borgåkonstnären Ylva Holländer tittar in. Hon har erfarenhet av att vara gästkonstnär på olika residens.

- Det är härligt och inspirerande att byta miljö och få nya synvinklar på tillvaron, sig själv och på allt här i livet.

För en gästande konstnär är Borgå en bra, kreativ plats tycker hon.

- Borgå är en tjusig liten stad som ligger nära Helsingfors. Som gäst får man både ta del av småstadsidyllen och de många utställningarna i huvudstadsregionen. Dessutom blir ju Borgå hela tiden en allt mer dynamisk stad.

Hon kommer att rekommendera konstnärsvänner att söka till residenset i Konstfabriken.

- Det är en trevlig lägenhet i en spännande och ny miljö vid västra åstranden. Här skulle det vara fint att vistas en tid, säger Ylva Holländer.

Soff och bord i nyrenoverad lägenhet. Bild: Yle/Mikael Kokkola

En möjlig konstnärsgäst tittar in och hoppas på att få flytta in redan nästa vecka. Borgå stad debiterar en hyra på 50 euro per vecka.

- Vi har redan inbokat en vistelse här. Vi vill bredda på gästkonceptet, så att det gäller personer inom alla kreativa branscher, som till exempel fotografer och journalister, säger Susann Hartman.

Hon hoppas att föreningar och museer i staden ska få en möjlighet att inkvartera sina gäster i den nya våningen. Det går när som helst att ansöka om plats.

Kök i nyrenoverad lägenhet. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den kommande gästen är bildkonstnär Åsa Maria Bengtsson, som ska fortsätta med sitt offentliga konstverk, Magic stroke, som likt en orm slingrar sig längs med muren runt det nya kvarteret Slottsgården.

Muren syns bra från sovrumsfönstret i residenset.

Sedan tidigare har Lovisa stad en lång tradition av gästande konstnärer i gästateljén invid torget. Ett schweiziskt konstnärspar är snart gäster där och ska bjuda Lovisa på imaginära lösningar för obefintliga problem.

Vad som händer med konstnärshuset i Gamla stan i Borgå är ännu oklart. Där har unga konstnärer i tiotals år bott och många har efter det fortsatt sitt konstnärskap i staden. Det gamla huset kräver en grundlig renovering.

I Borgå har Postbacken redan några somrar haft konstnärsgäster.