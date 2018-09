Ginger Spice har rötter i Sydösterbotten – släktingen Karin drömmer om att träffa sångerskan

Spice Girls var under den senare delen av 1990-talet en av världens mest populära popgrupper.

Sammanlagt har de sålt fler än 80 miljoner skivor och spelade in en långfilm som, trots ljumma recensioner, drog in hundratals miljoner i biljettintäkter.

Bandet består av:

Geri Halliwell (Ginger Spice)

Victoria Beckham (Posh Spice)

Melanie Brown (Scary Spice)

Melanie Chisholm (Sporty Spice)