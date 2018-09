Musikjournalisten Fredrik Strage vill ha mer drama och död i tjejbandsgenren

The Supremes.

The Supremes - en av många girl groups från 60-talet. The Supremes. Bild: Wikimedia commons

Tjejband är ett begrepp som man associerar med fel saker, tycker DN:s Fredrik Strage. Han vill associera det med tuggummi, men också med döden.

Tjejband - ett fenomen med rötterna i 1960-talet som sedan ploppat upp längs med utvecklingen, ofta i samma tidsperioder som pojkbanden. Pojkband är ett helt etablerat begrepp som oftast associeras med genren - inte det faktum att det är pojkar som uppträder tillsammans.

Tjejbandsbegreppet är dock mer problematiskt, menar åtminstone svenska musikjournalisten Fredrik Strage.

- När jag hör ordet tjejband så tänker jag på alla stackars kvinnliga rockmusiker som har fått stå ut med att kallas för tjejband, säger Strage.

Fredrik Strage fredrik strage står leende mot en plåtvägg med en graffittimålning av karaktären chef från serien south park. Bild: Fredrik Strage

Han nämner band som The Donnas eller Sahara Hotnights - band som helst inte vill förknippas med kön, utan med rock. Strage vänder sig till engelskan för ett passande begrepp.

- Jag använder hellre girl group eftersom man tänker på en viss typ av musik. Man tänker på en grupp kvinnor som sjunger harmonier till pigg discopop.

Begreppet girl group har anor från 1960-talet, med grupper som Shangri-Las eller Ronettes.

- Det går en spikrak linje från dem till de girl groups som är populära nu, säger Strage.

I Östasien är tuggummit starkt

Nu eller nu, ja. Strage konstaterar att vi i Europa och Nordamerika inte är i en girl group-era just nu. Det kom egentligen aldrig ett svar på moderna pojkband som One Direction. Men i Östasien är marknaden en annan.

Ett av banden som Strage nämner är sydkoreanska Black Pink som rider på en väldigt actionfylld image med pansarvagnar varvat med glitter och tuggummi.

- Om jag fick bestämma vad en girl group är så tycker jag att det ska finnas ett visst mått av tuggummi i. Man skulle i princip kunna tänka sig en manlig girl group om den bara är tillräckligt tuggummig, säger Strage.

Vad innebär tuggummighet?

- Det är artificiellt till en viss mån - en söt, artificiell smak. När det görs riktigt bra kan den kontrasteras med känslor som är extremt intensiva och brutala, säger Strage.

Strage beskriver sig lite som en person som alltid letar efter mörker i musiken - oavsett vilken genre eller artist det är. Han berättar att han hittar ett vemod också i svenska Dolly Styles låt “Bye Bye Baby Boo”. Men mörkret och beskan behöver inte tvingas fram fast man tuggar tuggummi.

- Jag tycker att känslan i till exempel Shangri-Las musik är oerhört mycket starkare än något som någon singer-songwriter har gjort, säger Strage.

Ett exempel på mörker bland girl groups är “I Can Never Go Home Anymore” av Shangri-Las - en låt om en tonårstjej som rymmer hemifrån eftersom hon är kär i en kille. Men kärleken ebbar ut och när tjejen kommer hem till sin mamma har mamman dött av sorg och saknad. Budskapet är ganska konservativt: Lämna inte er mamma.

- Det blir ju ren kitsch när man återberättar det så, men i låten med stråkarna och produktionen så är det en otrolig tragedi, säger Strage.

Ett annat 60-talsfenomen var dödslåtar där den röda tråden i temat alltid var att någon dör i slutet av berättelsen.

Framtidens tjejband - tillbaka till mörkret

Om vi inte befinner oss i en era av girl groups nu så kanske den kommer. Strage skulle vilja ha ett svar på den japanska gruppen AKB48 som åtminstone 2015 bestod av långt över hundra medlemmar.

Men Strage funderar om stilen kommer tillbaka.

- I takt med att samhället blir mer jämställt så tänker man mindre på kön. För att stilen ska komma tillbaka krävs det nog att inramningen är extremt brudig och då kanske folk tycker att det känns fel. Men jag vet inte.

Han hoppas åtminstone att det kommer mer - då med mer drama och mörker.

Det blir tjejbandskväll i Vega kväll, onsdagen den 12 september kl 17.30 - 21.00. Publikens topplista över tjejbandslåtar presenteras av programledarna Hannah Norrena och Magnus Hansén.

Visste du att Spice Girls-medlemmen Ginger Spice har rötter i Sydösterbotten?