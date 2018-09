Spice Girls vann Yle Vegas omröstning om bästa tjejbandslåt

Vi bad er vaska fram den bästa tjejbandslåten från de sex senaste decennierna. Spice Girls tog hem segern, följt av Pointer Sisters och Destiny's Child.

Den senaste veckan har du haft möjlighet att rösta på din eller dina favorit tjejbandslåtar. Vi fick in tusentals röster och Spice Girls kammade hem en jordskredsseger.

Spice Girls ohotad etta

Spice Girls låten Wannabe från 1996 är finlandssvenskarnas favorit. Låten var ohotad etta från första början och fick nästan sextio procent fler röster än tvåan.

Pointer Sisters låt I'm So Excited från 1982 hittar vi på andra plats och Destiny's Childs låt Survivor från 2001 knep bronsmedaljen.

1990-tals gruppen TLC placerade sig strax utanför topp trean men är tillsammans med Destiny's Child de enda grupperna som har två låtar med i topp tian.

Så här fördelade sig rösterna

1. Spice Girls - Wannabe (1996) 37.2 %

2. The Pointer Sisters - I'm So Excited (1982) 21.9 %

3 .Destiny's Child - Survivor (2001) 18.2 %

4. TLC - Waterfalls (1995) 14.5 %

5. Las Ketchup - The Ketchup Song (Aserejé) (2002) 11.3 %

6. The Supremes - Stop! In The Name of Love (1964) 10.5 %

7. En Vogue - Free Your Mind (1992) 10.2 %

8. The Pussycat Dolls - Don't Cha (2005) 10 %

9. TLC - No Scrubs (1999) 10 %

10. Destiny's Child - Say My Name (1999) 9.2 %

11. All Saints - Never Ever (1997) 8.9 %

12. Sister Sledge - We Are Family (1979) 8.8 %

13. The Ronettes - Be My Baby (1964) 8.7 %

14. The Bangles - Manic Monday (1986) 8.3 %

15. Spice Girls - Who Do You Think You Are (1996) 7.8 %

16. Spice Girls - Spice Up Your Life (1997) 7.8 %

17. Labelle - Lady Marmalade (1974) 7.7 %

18. Salt-N-Pepa - Push It (1986) 7 %

19. The Pussycat Dolls - Jai Ho (You Are My Destiny) (2008) 5.8 %

20. Nylon Beat - Viimeinen (1999) 5.3 %

21. Bananarama - Cruel Summer (1983) 5 %

22. Little Mix - Shout Out to My Ex (2016) 4.7 %

23. All Saints - Pure Shores (2000) 4.6 %

24. The Shirelles - Will You Love Me Tomorrow? (1961) 3.9 %

25. Little Mix - Black magic (2015) 3.1 %

26. The Pussycat Dolls - I Don´t Need a Man (2006) 3 %

27. The Sugababes - Freak Like Me (2002) 2.7 %

28. B*Witched - C'est La Vie (1998) 2.6 %

29. Fifth Harmony - Sledgehammer (2014) 2.5 %

30. Destiny's Child - Bills, Bills, Bills (1999) 1.4 %

31. Bananarama - Robert De Niro's Waiting (1984) 1.4 %

32. Gimmel - Etsit muijaa seuraavaa (2002) 1.1 %

33. Girls Aloud - Love Machine (2004) 0.4 %

Läs mera: Ginger Spice har rötter i Sydösterbotten – släktingen Karin drömmer om att träffa sångerskan Spice Girls-medlemmen Geri Horners farfar är hemma från Harrström i Korsnäs. Karin Ingman har forskat i släktens historia och skulle gärna träffa Geri en vacker dag.

Läs mera: Musikjournalisten Fredrik Strage vill ha mer drama och död i tjejbandsgenren Tjejband är ett begrepp som man associerar med fel saker, tycker DN:s Fredrik Strage. Han vill associera det med tuggummi, men också med döden.