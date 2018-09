Prissättning intresserar företagarna i skärgården - temadag drog fullt hus på Kimitoön

Prissättning tycks intressera inte bara kunden, utan även företagare. Rekordmånga sökte sig till en temadag på Kimitoön som handlade om just det.

Äppelodlaren Annika Holmén från Korpo och marknadsföringsföretagaren Tommy Friman möttes under en tidigare temadag som arrangerades av EU-projektet Archipelago business development.

- Vi fick den goda idén att kombinera virtuell fotografering med Annikas äppelodling, det har varit intressant, säger Friman.

Han har tidigare jobbat med virtuella fotoprojekt, men inte hos någon med odlingar. Holmén verkar också nöjd med samarbetet.

- Vi har fått en bra början, han får komma igen i vår när äpplena blommar. Det finns ju de som köper mina produkter annanstans men inte kan besöka gården ute i skärgården, snart finns det en chans i alla fall virtuellt, säger hon.

Annika Holmén och Tommy Friman träffades under en temadag vilket utmynnade i ett samarbetsprojekt. Annika Holmén och Tommy Friman står framför en rödmålad ladugårdsvägg i ett soligt sensommarväder. Bild: Amanda Vikman/YLE

Annika Holmén är ganska ny som företagare, och med två år i nacken har hon glatts mycket åt temadagarna med andra företagare.

- Vi har utbytt mycket lärdom och erfarenheter med varandra. Jämfört med starten för två år sedan har jag genomgått en personlig utveckling, säger hon.

Det rimmar väl med vad projektchef Annemarie Andrésen säger om vikten av att inte känna sig ensam. Så här berättar hon om bakgrunden till det treåriga projektet.

Annemarie Andrésen och Maria Pick jobbar med att sammanföra företagare och ge dem nya idéer för deras företag. Maria Pick och Annemari Andrésen sitter på en golfbil. Bild: Amanda Vikman/YLE

- Man har kommit fram till att det finns många företagare i skärgården som är ganska ensamma, samtidigt har de liknande utmaningar som att säsongen är kort. Man har kanske inte alltid tid och kompetens att utveckla företaget, säger hon.

Maria Pick är företagscoach och för samtal direkt med företagare om diverse bekymmer och orosmoln.

- Vi kan prata om hur man ska hitta flera kunder, vartåt företaget skulle kunna utvecklas och till exempel hur man hittar en bra balans mellan företagandet och sitt privatliv.

Prissättning är ett hett tema

Enligt företagaren Daniel Wilson är problemet för många skärgårdsföretagare att man prissätter för lågt från början.

- Utgångsläget för många företagare är att man vill bo och verka på sin hemort i skärgården. Då prissätter man kanske lite väl försiktigt och visserligen kan många bedriva verksamheten då, men det blir för lite pengar över för att utveckla sitt företag, säger han.

Temadagarna är bra och ett utmärkt tillfälle att träffa andra företagare anser Daniel Wilson.

- Det är en bra helhet att både ha föreläsare med nyttig information, samtidigt får man feedback och kan diskutera företagare emellan, säger han.

80-talet versus 2010-talet

Om man skulle göra en tidsresa tillbaka till 1980-talet så skulle skärgården se ganska annorlunda ut. Bland annat var det svårare att ta sig fram med allmänna transportmedel.

- Jag har ingen statistik på hur många företag det fanns under 80-talet, men just nu finns det en massa tjänsteproducerande företag i skärgården just nu. Jag antar att det fanns flera jordbruksföretag då, säger Maria Pick.

Trivseln och bekvämligheter i skärgården hänger ihop med en aktiv företagskultur anser Maria Pick.

Många företagare möttes under temadagen om prissättning på Kimitoön, på bilden Virpi Heino, Daniel Wilson, Maria Pick och Benjamin Donner med ryggen till. Fyra personer står och samtalar med varandra utanför en dörr vid ett vitrappat hus. Bild: Amanda Vikman/YLE

Att jobba med att förlänga säsongen anser Maria Pick att sitter i inställningen.

- När sommarloven tar slut kunde man samla sina sista krafter och tänka framåt. Om vi väljer att stänga dörrarna och inte berätta att vi har öppet, så då förstärker man uppfattningen att skärgården stänger när skolorna börjar, och det stämmer inte, säger hon.