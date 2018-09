"Tavastehusleden kan rasa om röret inte repareras eller byts ut" - Hagabäckens rör rostar, spricker och rasar

Så här ser sänkan ut vid Krämertsskogsvägen. Aktivisten Henrik Kettunen tror inte att röret kommer att rasa in direkt. Henrik Kettunen sitter i en grop i marken. Den är en spricka in i ett rör som Hagabäcken forsar under Krämertsskogsvägen igenom. Bild: Yle/ Carolina Husu