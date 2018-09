Nord- och Sydkorea öppnar sambandsbyrå inför toppmötet nästa vecka i Pyongyang

Nord- och Sydkorea öppnar idag en diplomatisk sambandsbyrå på den nordkoreanska sidan om gränsen.

Sambandsbyrån blir i praktiken Sydkoreas och Nordkoreas inofficiella ambassader som ska underlätta kontakter mellan länderna.

Sambandsbyrån ska inhysas i en gemensam byggnad i den nordkoreanska staden Kaesong, där bägge länder har varsitt kontor och ett gemensamt mötesrum.

- Ett nytt kapitel i vår historia börjar i dag. Sambandsbyrån är ytterligare en symbol för freden, konstaterade Sydkoreas återföreningsminister Cho Myoung-Gyon vid invigningsceremonin i Kaesong.

Den historiska staden Kaesong ligger nära gränsen mellan länderna och det finns ett modernt järnvägsspår till staden där sydkoreanska företag i många år har haft en industripark, som är stängd för tillfället.

Sydkoreanerna ville öppna byrån i industriparken i Kaesong redan i augusti, men planerna sköts fram efter att nedrustningsförhandlingar mellan USA och Nordkorea inte verkade leda någon vart.

Sambandsbyrån inrättas nu inför toppmötet mellan Sydkoreas president Moon Jae-In och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un nästa vecka i Pyongyang.

Moon flyger till Pyongyang på tisdag för ett tre dagar långt besök

Relationerna mellan länderna har förbättrats betydligt i år efter vinter-OS i Sydkorea och det därpå följande första toppmötet mellan Moon och Kim i stilleståndsbyn Panmunjom i våras.

Kim och Moon träffades också under sommaren i Panmunjom och toppmötet i Pyongyang blir därmed det tredje mellan länderna i år.

Ledarna beslöt inför sitt första toppmöte att inleda regelbundna militära samtal på hög nivå och att inrätta en ny så kallad "het telefonlinje" mellan länderna.

Moons främsta mål i försoningsprocessen är att få till stånd ett slutligt fredsavtal med Nordkorea och att främja förhandlingsprocessen mellan Sydkoreas bundsförvant USA och Nordkorea.

Moon försäkrade igår att Nordkorea är "redo att nedrusta medan USA är villigt att avsluta de fientliga relationerna och att ge säkerhetsgarantier åt Nordkorea."

- Problemet är att det finns ett hinder eftersom bägge sidor vill att den andre agerar först, konstaterade Moon Jae-In.