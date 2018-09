Skådespelaren Jarmo Mäkinen testade ploggning inför den internationella städdagen

Skådespelaren Jarmo Mäkinen och projektledaren Anna von Zweygbergk från Håll skärgården ren står vid en skräpkontainer och ska slänga in varsin påse med skräp.

Jarmo Mäkinen testade plogging, här tillsammans med Anna von Zweygbergk från Håll skärgården ren. Skådespelaren Jarmo Mäkinen och projektledaren Anna von Zweygbergk från Håll skärgården ren står vid en skräpkontainer och ska slänga in varsin påse med skräp. Bild: Yle/Parad Media

Att kombinera nytta med nöje kan ses som kärnan i grenen ploggning som har blivit ganska populärt på sistone. Under en vecka har skådespelaren Jarmo Mäkinen bekantat sig med grenen och samtidigt städat upp i sin närmiljö.

– Jag har joggat en del tidigare och jag har alltid irriterat mig på att folk skräpar ner i naturen, berättar Jarmo Mäkinen.

Han brukar själv vara noga med att inte skräpa ner och därför var det ett klart val för honom att anta utmaningen att testa ploggning under en vecka.

I synnerhet i Helsingfors har han lagt märke till att folk lämnar skräp efter sig.

– På fritiden är jag ofta i Puumala där jag har en sommarstuga. Den ligger vid Saimen och där har också nedskräpningen varit på tapeten i och med att man vill skydda Saimenvikaren.

Men där märks nedskräpningen inte alls på samma sätt med blotta ögat som i storstäder, menar han.

Plastskräp och toapapper

Under sin ploggningsvecka fick Jarmo Mäkinen verkligen upp ögonen för mängden skräp. Det han samlade på sig under sina löprundor var främst plast i olika former men också papper, ofta toalettpapper och tidningar.

Jarmo Mäkinen har också tidvis jobbat väldigt mycket i Sverige och under sin ploggningsvecka var han också en dag i Uppsala.

- På min runda där i Uppsala hittade jag inget skräp, konstaterar han. Svenskarna har kanske kommit längre vad gäller skräpmedvetenhet.

Attityderna till skräp har förändrats

Anna von Zweygbergk är projektledare på föreningen Håll skärgården ren och har bra koll på hurdant skräp folk lämnar efter sig men också på vad man kan göra för att hålla det rent i naturen och i sin omgivning.

– Folk har blivit mycket mer medvetna om vad man kan göra och hur viktigt det är att hålla naturen ren, menar hon.

För knappt femtio år sedan när föreningen grundades var det vanligt att folk dumpade sitt skräp lite varstans. Folk uppmanades till och med att samla ihop sitt skräp, även sådant avfall som idag skulle klassas som problemavfall, och sänka ner det i havet med stenar som tyngd, för att man inte skulle skräpa ner på stränderna.

Idag vet man som tur bättre och både attityder och beteende har förändrats.

Anna von Zweygbergk tycker att flera borde göra som Jarmo Mäkinen och bli medvetna om hur mycket skräp som finns och se till att man inte skräpar ner själv. Men förstås också gärna göra slag i saken och själv börja plocka upp skräp i omgivningen.

Jarmo konstaterar att den här ploggningsveckan absolut tjänat ett syfte för honom. Också i fortsättningen kommer han att plocka skräp när han har möjlighet, eftersom han nu lägger märke till det på ett annat sätt än förr. Att fortsätta med ploggning är inte heller omöjligt.

– Ärligt talat blev ju själva löpningen ibland lidande av jag stannade upp för att plocka skräp, säger han med ett skratt.

Internationella städdagen på lördag 15:e september

På lördag den 15:e september firas den internationella städdagen och då ordnas det stora städjippon runt om i välden för att måna om miljön, informera om överkonsumtion och sprida intresse för renhållning.

Den internationella städdagen har ordnats sedan år 2008 på olika håll i världen. I år är Finland officiellt med i kampanjen för första gången med en egen organiserad grupp som ordnar städtalkon i flera städer runt om i landet.

Mer information om de internationella städdagen hittar på man på www.worldcleanupday.fi vid behov.

Jarmo Mäkinen och Anna von Zweygbergk medverkar i Efter Nio radio på den internationella städdagen lördag 15.9.2018 kl. 9.03 i Yöle Vega och på Yle Arenan.