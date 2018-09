Ministrarna Leppä och Saarikko utreder om man kan förbjuda energidrycker för barn under 15 år

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) är oroade över den ökade försäljningen av energidrycker till barn under 15 år.

Leppä anser att de nuvarande sätten att begränsa försäljningen till barn inte fungerar.

För närvarande är energidrycker försedda med varningstexter om att produkten inte lämpar sig för barn. Dessutom rekommenderar statliga myndigheter att handeln inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år.

Leppä och Saarikko har bett Institutet för hälsa och välfärd THL sammanställa en översikt över vilka effekter energidrycker och motsvarande produkter har på barns hälsa och välfärd. Utredning ska bli klar senare i höst.

En eventuell ny lag om det här hinner inte bli klar under den här regeringsperioden, men i och med utredningen kan följande regering vid behov snabbt fatta beslut i frågan.