Saina bröt sig loss från scientologernas innersta krets: "Min mamma lägger på luren när jag ringer"

Inom loppet av ett år har hon förlorat sin mamma, sin pappa, sitt jobb och alla de vänner hon växte upp med. Finsk-amerikanska Saina Kamula bröt med Scientologikyrkan i USA år 2014. I dag ser hon bara sina vänner i videoklipp på nätet där de kallar henne för en lögnhals.

Senast Saina ringde sin mamma var på pappans dödsdag för ett år sedan. Mamman svarade, men lade genast på luren.

Hon får inte ha någon kontakt med Saina, eftersom Saina uttalat sig negativt om Scientologikyrkan i medier i USA. Enligt scientologerna är hon är en så kallad “suppressiv” person och aktiva scientologer uppmanas ta avstånd från henne.

Den innersta kretsen

Som barn flyttades Saina runt en hel del. Först inom Norden, där hennes föräldrar var aktiva i scientologirörelsen både i Finland, Sverige och Danmark. När hon var åtta flyttade mamman med henne till Los Angeles för att börja jobba med översättning inom Sjöorganisationen, Sea Org, scientologernas innersta krets. Där är hon kvar fortfarande i dag. Senare har hennes pappa berättat att han upplevde flytten som en kidnappning. Saina själv tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Pappan kom aldrig med till USA och dog i fjol ensam i Kemi.

– Det tog fyrtio dagar innan någon hittade hans kropp. Jag fick senare reda på att han kämpade med sin tro och inte längre ville att scientologerna skulle kontrollera honom, för det var det han upplevde att de gjorde, berättar Saina.

Saina som bebis i sin pappas famn Jyrki Kamula med dottern Saina.

Livet på ranchen

I Los Angeles, på Canyon Oaks Ranch separerades Saina från sin mamma så fort hon hade lärt sig hitta på området. Hon kunde väldigt lite engelska och berättar att hon blev mobbad av de andra barnen.

Förhållandena på ranchen var svåra och barnen sov tätt i sovsalar med våningssängar. De gick i skola, men bara en dag i veckan, på lördagar. Undervisningen gick mest ut på att se på film med prominenta scientologer som Tom Cruise och John Travolta i huvudrollerna.

– Det var urlöjligt. Om vi skulle lära oss om sjuttiotalet tittade vi på Saturday Night Fever och skulle vi lära oss om vilda västern tittade vi på Far and away.

Alla barn arbetade

I tolvårs ålder anslöt sig Saina till Sjöorganisationen, scientologernas innersta krets. Där förväntades barnen arbeta, ibland sent in på natten. Lönen var enligt Saina skrattretande och det mesta gick åt till att betala för de kurser och tjänster som organisationen erbjöd.

– Jag var tvungen att stjäla tamponger och schampo från personalens kantin.

Senare arbetade Saina på en bokföringsbyrå som också ägdes av organisationen. Det jobbet förlorade hon då hon bröt med rörelsen.

Scientologikyrkan i Los Angeles Scientologikyrkan i Los Angeles Bild: Wikimedia Commons

Aktiva scientologer uppmanas lägga undan pengar så att de ska ha råd att gå alla utbildningar som krävs på väg mot målet - att bli "klar” (“clear”). Det finns, också i Finland, fall där personer varit skyldiga Scientologikyrkan hundratusentals euro som finska staten gått in och sanerat.

Scientologi i korthet: - Grundades av L. Ron Hubbard (1911 - 1986) fantasy- och science fiction-författare. - Hubbards självhjälpssystem Dianetiken lade grunden för scientologin - Rörelsen säger sig ha åtta miljoner medlemmar världen över. Avhoppade medlemmar menar att antalet torde ligga på strax under 40 000. I Finland finns drygt hundra medlemmar. - Rörelsen har ett starkt fäste i Los Angeles och många kända skådespelare är med. Bland andra Tom Cruise, John Travolta och Elisabeth Moss. - Målet med scientologin är enligt scientologerna själva bland annat att befria världen från galenskap, kriminalitet och krig. - Erkänns som religion i t.ex. USA och Sverige, men inte i Finland.

Inga telefoner och ingen e-post

Alla scientologer lever inte på samma sätt. Det finns många aktiva scientologer utanför sjöorganisationen som lever till synes normala liv, även om de uppmanas utöva sin religion i två och en halv timme per dag.

Inom sjöorganisationen, där Saina växte upp fanns det hur som helst ett flertal regler att förhålla sig till. Till exempel kunde man inte lämna området utan tillstånd och minst två andra personer med sig. Man kunde inte ha en mobiltelefon, man kunde inte ha en e-postadress, och all post som skickades till en öppnades och lästes av ledarna.

– Om jag fick brev av min pappa var de alltid öppnade, berättar Saina.

Inom scientologin ses barn inte som barn, utan som vuxna själar i barnkroppar. Många gånger fick Saina och hennes vänner höra detaljerade beskrivningar av andra medlemmars sexuella aktivitet eller masturbationsrutiner. Det var också enligt Saina, vanligt att unga flickor gifte sig med äldre män inom organisationen eftersom allt utomäktenskapligt sex var förbjudet.

Ron L. Hubbard, scientologins grundare, science fiction-författare L Ron Hubbard

Auditering En auditering är en sorts intervju där tanken är att den som auditeras ska berätta så detaljerat som möjligt om händelser i sitt liv med målet att en dag bli fri från sitt reaktiva sinne. De här händelserna antecknas noggrant och kan komma användas av organisationen som utpressningsmaterial om en person hamnar i onåd. Under auditeringarna används en e-mätare.

Uppbrottet

Saina fick nog när hon blev våldtagen av en person hon hade en relation med. Hon blev deprimerad, gick upp i vikt, fick panikattacker och sökte till sist hjälp utanför Scientologikyrkan. Terapi är något som inte godkänns av scientologerna. Stora delar av deras egen verksamhet går ut på att man berättar om sitt liv och sina tankar och känslor under så kallade auditeringar, som man också betalar för.

Genom terapin fick Saina hjälp med att bearbeta också sexuella övergrepp hon varit med om som barn inom organisationen. En lärare hade gjort närmanden och kysst henne i nacken. En vän har vittnat om att samma person har begått flera övergrepp.

Det här var inte min skuld att bära. ― Saina Kamula

– Jag vet att jag inte var ensam, jag vet att det här pågick inom organisationen, säger Saina.

Samma vän syns i dag uttala sig i klipp på nätet där hon säger att Saina aldrig någonsin berättade om sexuella övergrepp för henne.

När Saina berättade om övergreppen för en vuxen, en annan lärare, fick hon skäll, kallades för lögnhals och blev tvingad att erkänna att hon ljög.

– Det är att lägga skulden på offret. Jag insåg snart att jag inte stod ut med att vara en del av en organisation som skyddade förövare och skyllde på offren. Det här var inte min skuld att bära, säger Saina.

En version av e-mätaren som används vid auditeringarna. En e-mätare som används vid auditeringar

Kyrkans fiende

Saina deltog i verksamheten ännu år 2014. Hon berättar att ju mindre aktivt hon var med, desto mer aggressivt försökte organisationen sälja kurser åt henne.

– De kunde komma till min dörr klockan halv elva på kvällen och kräva att jag skulle köpa ett internationellt scientologmedlemsskap för tusentals dollars.

När Saina i fjol berättade om de sexuella övergreppen i ex-scientologen Leah Reminis dokumentärserie Leah Remini and the aftermath of scientology, började det dyka upp videoklipp och sidor på nätet, med målet att smutskasta och förlöjliga henne.

– Jag är nu, enligt dem, en kyrkans fiende, säger Saina.

Vad är det som lockar?

För Saina var scientologin aldrig ett val eftersom hon redan som barn togs med i rörelsen av sina föräldrar. Ändå finns det fortfarande folk som ansluter sig till scientologin. Saina säger att hon kan förstå varför.

Jag minns att jag verkligen trodde på allt det där då. ― Saina Kamula

– De erbjuder hjälp, de får en verkligen att känna att de kan hjälpa med lite vad som helst. Har man problem med spelberoende eller relationer eller alkoholism finns det alltid en kurs man kan gå hos scientologerna, berättar Saina.

Utöver det ordnar de storslagna galor och evenemang med glitter, musik och glam. Under dessa presenteras statistik som visar att organisationens arbete för att göra världen till en bättre plats verkligen går framåt. ”Räddade personer”, som anslutit sig, presenteras.

– Jag minns att jag verkligen trodde på allt det där då, säger Saina.

Scientologer får heller inte ta del av negativ information om scientologin och Saina menar att det så klart också finns helt goda idéer inom rörelsen. Hon berättar att man följde gyllene regeln och lärde sig att ta hand om sig själv.

Också auditeringarna hade enligt Saina en positiv effekt.

– Det är klart att det är skönt att tala ut, precis som det är skönt att tala med en god vän som inte fördömer dig. Men det som sades under auditeringarna kunde användas emot dig i ett senare skede.

Kognitiv dissonans

Scientologin som rörelse har enligt amerikanska studier, och utsagor från avhoppade scientologer i toppskiktet, krympt under de senaste tio åren. Själva menar scientologerna att de växer och har ungefär åtta miljoner medlemmar världen över. De avhoppade uppskattar antalet till färre än 40 000.

Saina Kamula har varit fri i fyra år. Saina Kamula Bild: Saina Kamula / Privat

Att bryta med rörelsen är enligt Saina för många helt otänkbart trots att de på ett rationellt plan begriper att de inte är utomjordingar som lyder en intergalaktisk härskare vid namn Xenu.

När hjärnan tar del av flera motsägelsefulla idéer samtidigt kallas det för kognitiv dissonans, ett tillstånd som enligt socialpsykologin är kraftigt obehagligt. Saina tror att många upplever kognitiv dissonans senast när de når den nivå inom scientologin där man får ta del av skapelseberättelsen.

Scientologernas skapelseberättelse Scientologernas skapelseberättelse går i korthet ut på att en intergalaktisk härskare vid namn Xenu har försökt råda bot på universums överbefolkning. Han har för 75 miljoner år sedan injicerat miljarder med människor med en blandning av alkohol och glykol som förlamat dem. Sedan har han placerat människorna i vulkaner på jorden och med vätebomber sprängt dem så att deras själar har åkt upp i atmosfären. Dessa själar, som nu kallas theataner, har sedan samlats ihop och hjärntvättats med en trettiosex dagar lång film om mänskligt liv och leverne. Sedan har själarna släppts fria och fastnat på några människokroppar som fortfarande varit vid liv. Dessa kallar scientologerna för kroppsthetaner. En scientologs strävan i livet är att frigöra sig från de kroppsthetaner hen bär på genom att leva enligt scientologiska läror. Scientologernas skapelseberättelse är tänkt att hållas hemlig tills man når en viss nivå i deras kursutbud.

– Tänk dig bara min mamma, hon har redan offrat sin dotter och hon har investerat alla sina pengar och egentligen hela sitt vuxna liv i organisationen. Att då erkänna för sig själv att allt man trott på är fel kan vara ganska traumatiserande, säger Saina.

Hon har också en förståelse för de vänner som inte håller kontakt med henne i dag. Enligt Saina säger vännerna precis vad som helst som de blir tillsagda att säga i klippen på nätet, eftersom det är så det fungerar.

– Det är sorgligt, jag försöker att inte tänka på det. Det här är ändå människor jag växte upp med.

Resandet helar

I dag reser Saina mycket för att ta igen för alla förlorade år inom Scientologikyrkan. Hon har besökt sina föräldrars hemland Finland ett antal gånger och har en nära relation med sin mormor. Men resandet har också en annan funktion.

– Om jag inte har en postadress kan de inte komma åt mig, säger Saina.

Hon bloggar och får ofta höra av andra att hennes liv verkar fantastiskt.

– Sanningen är att jag vaknar gråtande för det mesta, jag har fortfarande panikattacker och jag har svårt att somna. Men jag är fri, och det är huvudsaken, säger Saina.