Skrämmande ögonskada, utebliven straff i tilläggsminuterna – Liverpool tog femte raka segern i högdramatiskt toppmöte

Hugo Lloris ersättare Michel Vorm hade allt annat än en lyckad dag på jobbet då Liverpool gästade Tottenham i Premier League. Två tavlor resulterade i 2–1 – Liverpools femte raka seger för säsongen.

Tottenham hade inlett säsongen med tre segrar och en förlust. Mot Liverpool – med idel trepoängare i bagaget – tvingades laget klara sig utan sin förstekeeper och lagkapten Hugo Lloris som dras med en lårskada.

Matchen blev händelserik från start. Före matchen ens hunnit bli en minut gammal hade Roberto Firmino styrt in 1–0 – men i offside.

Med fem minuter kvar av halvleken fick Liverpool en hörna. Där misslyckades Michel Vorm totalt med sitt första rensningsförsök och Georginio Wijnaldum nickade in bollen. Vorm lyckades få händerna emellan, men bollen hade redan korsat mållinjen.

Firmino i fokus – Spurs krävde straff

Tio minuter in i den andra halvleken kom nästa kalldusch. Sadio Mané satte in ett lågt inlägg som via en Tottenham-försvarare först tog i stolpen, sedan rullade förbi målvakten Vorm och rakt till brassen Firmino som utan några som helst problem satte in 2–0-målet.

Firminos match var ändå över 20 minuter senare. Anfallaren fick ett finger i ögat i en närkamp med Jan Verthongen och tvingades lämna planen. Tv-bilderna visade att ögat verkade blöda.

– Han verkar ganska obekväm just nu, men vi vet inte ännu exakt vad det handlar om, säger Liverpool-lotsen Jürgen Klopp efter matchen.

I tilläggsminuterna förskönade hemmalagets Erik Lamela siffrorna till 2–1, men matchen var inte långt ifrån att bli kvitterad. I matchens sista stunder såg Son Heung-min ut att bli regelvidrigt fälld i straffområdet, men Tottenham blev utan straff.

– Det borde ha varit en straff. Men vi var nära. Vi måste bara bli jämnare matchen ut, säger Tottenham-tränaren Mauricio Pochettino.

För Liverpools del var segern den femte för säsongen. Tottenham ligger fortfarande femma i tabellen med nio poäng på fem försök.

Resultat, Premier League:

Tottenham – Liverpool 1–2

kl. 17

Bournemouth – Leicester

Chelsea – Cardiff

Huddersfield – Crystal Palace

Manchester City – Fulham

Newcastle – Arsenal

kl. 19.30

Watford – Manchester United