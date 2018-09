Historisk dubbelseger för Mäkinens stall med Latvala på andra plats – stallorder lyfte Ogier på poäng

"Allt mellan Marianergraven och stjärnhimlen var möjligt."

Anna Närhi och Olav Lundanes vann FM-guld i sprintorientering i Uleåborg i dag. Pargas IF har under helgen håvat in flera FM-guld på juniorsidan, medan Solf IK:s flickor knep föreningens första pallplats.