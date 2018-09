Kyrkans utlandshjälp skickar nödhjälp till tyfondrabbade Filippinerna

Den internationella hjälpen till tyfonen Mangkhuts offer i Filippinerna börjar komma igång. Kyrkans utlandshjälp hör till dem som bidrar med nödhjälp.

Organisationen meddelade på söndagsförmiddagen att den bidrar med en summa på 50 000 euro. Det är den lokala samarbetsorganisationen National Council of Churches in the Philippines som styr upp hjälpen i praktiken.

Med pengarna köps bland annat mat, hygienartiklar och filtar till de drabbade.

Kyrkans utlandshjälp är också redo att vid behov sända iväg personal till området.

Matproduktionen hotad

Tyfonen Mangkhut har förstört stora delar av odlingsmarken i Filippinerna.

Man hann ta till vara bara en del av skörden innan tyfonen slog till.

Det här hotar i förlängningen matförsörjningen i landet.

I och med att tusentals människor var tvungna att lämna sina hem på grund av tyfonen är många helt beroende av hjälp utifrån.