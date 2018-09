Marcus Groth: Jag mådde som sämst när mina framgångar var som störst

Skådespelaren Marcus Groth har varit deprimerad en tredjedel av sitt liv. Nu har han gett ut en bok som beskriver hur psykisk ohälsa känns och vad man kan göra för att börja må bättre.

När han skrev mådde han utmärkt och han beskriver skrivandet som den bästa konstnärliga flow han någonsin haft. Han skrev boken i rasande fart på ungefär en och en halv månad.

- Jag satt mig vid datorn och det bara kom, berättar Groth och tillägger att han sällan mått bättre än när han skrev sina memoarer.

När jag promenerar in på sjukhusområdet till det gamla mentalsjukhuset i Lappviken i Helsingfors, cyklar Marcus Groth emot mig med sin tre år gamla vallhund Rebecca. Hunden ser på sin husse med tillitsfulla ögon av vilka det ena är blått och det andra brunt. Groth fick hunden billigare för hon var enligt uppfödaren ett sekundaexemplar på grund av ögonen som var av olika färg.

Mentalsjukhuset används numera som ett utrymme för kultur och olika aktiviteter för att främja mental hälsa. Groth har ett arbetsrum i det gamla sjukhuset och det är här i Lappvikens källa som han skrev sina memoarer.

Henkilökuvassa näyttelijä Marcus Groth Bild: Ville Tapio

Men boken var ingen terapiprocess. Groth säger att han redan gått så mycket i terapi att han inte behövde sin bok för det ändamålet. Han berättar att han är förvånad över att han kom ihåg så mycket fast han trodde sig ha ett dåligt minne. Han berättar att han tittade på gamla foton, läste gamla brev och fantiserade ihop en del.

Egentligen spelar det ingen roll vad som stämmer och vad som inte stämmer. Det viktiga är att jag har fått tillbaka min barndom

― Marcus Groth

Enligt Marcus Groth är hans bok en överlevnadshistoria.

- Jag vill visa vad det är att överleva en depression. Jag vill ge hopp åt dem som befinner sig i en depression.

Groths målsättning har också varit att beskriva vad ångest är för att personer som inte har upplevt ångest ska förstå att man inte så där bara kan ta sig i kragen och ta en promenad för att känna sig bättre.

Vad kan man göra när ångesten kommer?

- Bäst att inte göra något. Det är bara att acceptera situationen och låta ångesten klinga av, säger Marcus Groth, men tillägger att personer som har haft tuffa erfarenheter behöver många år av terapi.

- Efter en lång och lyckad terapi kan man möta ångesten, vara du med den och till slut bli fri från den.

Man kan säga att Marcus Groth också har haft nytta av sin ångest.

Världslitteraturen är full av lidande unga män och jag blev expert på att tolka dem på scen ― Marcus Groth

- Jag mådde väldigt dåligt i väldigt många år och upplevde att mitt liv var meningslöst. Men det var också min skapande källa.

När det kändes som värst hade Groth en liten tröst i att det var något han kunde använda på scen.

- Världslitteraturen är full av lidande unga män och jag blev expert på att tolka dem på scen.

Groth förklarar att han var på mammas gata, det var de deprimerade han lärde sig att tolka.

Jag visste precis vad det handlade om. Jag hade streetcredibility i att må skit ― Marcus Groth

Det paradoxala var att när Marcus Groth hade sina största framgångar och när han fick pris av kulturministern, kände han sig själv helt värdelös.

- Och det var någonstans där jag började fatta att allt inte är som det ska vara, berättar Groth.

Henkilökuvassa näyttelijä Marcus Groth Bild: Ville Tapio

Marcus Groth förklarar att känslan av värdelöshet har att göra med hans barndom.

- Min första barndom var fantastisk, men sedan dog mina föräldrar.

Som 9 åring förlorade Marcus Groth sin mamma i bröstcancer och när han var 11 år tog hans pappa livet av sig.

- Jag upplevde min pappas självmord som att jag inte var tillräckligt för att hålla honom vid liv. Därför gav ingen framgång bekräftelse nog för mig. Behovet var som ett stort hål som aldrig kunde fyllas.

Depressionen är ett enormt problem, säger Marcus Groth. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör 800 000 människor varje år på grund av självmord. Groth anser att illamåendet beror på att vi har skapat ett sjukt samhälle.

Groth berättar att berömmet kändes bra en stund, men sedan var han nere i ångesten igen. Enligt Groth beror mångas illamående på att vi har skapat ett sjukt samhälle.

- Vi har en illusion om att lycka finns i saker, eller i framgång eller i någonting som finns utanför oss själva.

Marcus Groth att vi borde hitta lyckan inuti oss själva.

Materialismen definierar han som en sjukdom som bara leder till missnöje.

Nationalsången i vår värld är I can´t get no satisfaction. Vi inbillar oss att om vi får mer så blir vi lyckliga. Men det är inte så. Det är en fullständig illusion

― Marcus Groth

- När man står vid gravens rand, så inser man att egendom och framgång inte har någon betydelse och att svepningen inte har några fickor. Vi är lurade.

Henkilökuvassa näyttelijä Marcus Groth ja hänen koiransa. Bild: Ville Tapio

Marcus Groth är själv gestaltterapeut. Enligt honom försöker gestaltterapin inte ge nya tricks för hur man löser vardagen, utan man går till grunden med problemen. Lyckas man lösa sina grundproblem, så löser man vardagen och alla dess utmaningar och besvikelser, förklarar Groth.

- När man är du med sig själv är man bättre rustad att möta alla konflikter som kommer på vägen.

Först väcker äktenskapet det värsta hos oss och sedan visar skilsmässan att det finns någonting ännu värre ― Marcus Groth

Marcus Groth nämner skilsmässor som exempel för hur allt rasar.

- Först väcker äktenskapet det värsta hos oss och sedan visar skilsmässan att det finns någonting ännu värre, skrattar Groth som själv varit gift och frånskild och gift igen.

Enligt Groth är det poänglöst att vara arg och bitter eftersom det är man själv som lider mest av sin bitterhet. Gestaltterapins tanke är att gå till grunden med sina problem. Och att förstå att det man upplever i stunden inte är det som väcker det värsta hos en, utan det obearbetade som man har i bagaget.

- Det är som ett gammalt sår som man river upp. Och om man har obearbetade sorger blir de nya sorgerna helt oproportionerliga.

En av Groths favoritberättelser om Dalai Lama är den om när han blev tillfrågad om huruvida han hatar kineserna och han svarade:

- De tog mitt land, varför skulle jag också låta dem ta mitt hjärta?

Om man har obearbetade sorger blir de nya sorgerna helt oproportionerliga ― Marcus Groth

Marcus Groth tror att ett problem är att vi tror att saker alltid är någons fel. Det är inte. Själv försöker han låta bli att skylla på andra för sina problem. Det här tänkesättet ingår också i hans liv som praktiserande buddhist.

Groth är en ständig sökare och just nu söker han en ny guru som han hoppas hitta i Frankrike om en vecka. Enligt Groth har västerländska människor ofta den begränsningen att de tror att de kan göra allting själva. Men enligt Groth kan man inte gå en andlig väg utan en guru eller en andlig ledare.

Hurudan är en bra guru?

- Det går inte att svara på frågan om hurudan en god guru är. Det är sådant som man bara upplever. This is it. Och jag tror att det är ömsesidigt.

Är du själv en guru?

- Det är möjligt, men det måste du fråga andra, inte mig. Det är inte något som man själv kan bestämma att man är. Det är andra som bestämmer det.

En sann guru är inte en guru, det är bara en människa

― Marcus Groth

Groth berättar att det också finns gurun med för stort ego, personer som vill vara guru och gör sig till guru, men som enligt Groth inte är riktiga gurun.

Groth upplever att ett av våra problem också är att vi inte är ödmjuka. Enligt honom borde vi förstå att ingen klarar sig ensam.

Vad vill du ha av din framtid?

- Jag skulle vilja slippa 75 procent av mina tankar. Jag skulle vilja uppleva det där som jag upplevde som barn, att det inte finns någon tid. Det är det jag skulle vilja uppleva innan jag dör.