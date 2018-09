Norrman vann FM-guld i orientering – stora juniorframgångar för Pargas IF, Solf IK tog historisk medalj

Anna Närhi och Olav Lundanes vann FM-guld i sprintorientering i Uleåborg i dag. Pargas IF har under helgen håvat in flera FM-guld på juniorsidan, medan Solf IK:s flickor knep föreningens första pallplats.

Favoriterna höll för trycket i damsprinten. Anna Närhi, 26, följde upp FM-guldet på medeldistans i våras med karriärens andra finländska mästerskap.

– En tung dag, jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Allt mellan Marianergraven och stjärnhimlen var möjligt, beskrev Närhi sitt utgångsläge i Yles tv-intervju.

– Men tydligen kan man upprätthålla formen också med sån här träning, och tekniken höll ihop bra i dag. Det här bevisar att det lönat sig att satsa och att långsiktigt arbete ger resultat. I flera år har jag försökt gräva fram formen och nu har jag äntligen fått upp korken.

IFK Göteborg-orienteraren vann med tolv sekunder före Maija Sianoja. Sofia Haajanen tog brons med ett par sekunders marginal till Sari Anttonen, medan IF Femmans Alexandra Enlund slutade delad tia.

Olav Lundanes herrmästare

I herrsprinten gick FM-guldet till en norrman. Paimion Rastis stjärnorienterare Olav Lundanes vann med nio sekunders marginal till överraskningsnamnet Severi Kymäläinen, som var firade vilt efter målgång.

– Två år har gått helt åt skogen och det har varit väldigt svårt, så det här känns oerhört fint. Jag var hoppfull inför start, men var främst ute efter en plats i topp-10, sade en rörd Kymäläinen.

Olav Lundanes mästare i sprint. Olav Lundanes. Bild: EPA-EFE / Davide Agosta

Olav Lundanes är åttafaldig världsmästare som sedan hösten 2016 bott i Åbo och representerat Pemarföreningen Paimion Rasti. Nu flyttar han ändå tillbaka hem till Norge.

– Det har varit ett par väldigt bra år, vi har gått mycket framåt och fått många fina upplevelser, säger Lundanes som hade väntat sig att Yannick Michiels skulle vunnit dagens tävling.

Turun Metsänkävijäts belgare är VM-silvermedaljör i sprint från förra året men var inte bättre än fyra i dag, pinnhålet bakom fransmannen Frederic Tranchand från Paimion Rasti.

Näst bästa finländska medborgare var Joni Hirvikallio på femte plats och främsta FSO:are Topi Penttinen från OK Trian på 17:e plats. Fredric Portin, som trappar ner elitsatsningen efter denna säsong, gjorde en grov miss i inledningen av loppet och slutade 25:a.

Guld för Piffen

I 14–16-åringarnas åldersklasser blev det ett FSO-guld då Pargas IF:s Jill Laurén segrade i D16. Laurén besegrade tvåan Inka Joensivu från Valkeakosken Haka med 22 sekunder.

17–20-åringarnas tävlingar är inte ännu avslutade, och PIF kan mycket väl ta fler medaljer i dem genom till exempel Amy Nymalm som hör till Finlands bästa juniorer.

Solf IK tog första medaljen

På lördagen avgjordes stafetter i Rovaniemi. På damsidan gick segern till SK Pohjantähti med laget Sofia Haajanen, Heini Wennman och Marika Teini.

Den trefaldiga VM-medaljören Teini, som inte deltog i dagens sprint, gav sig ut i en dryg minuts ledning på ankaretappen men i mål var avståndet till Koovees Miia Niittynen nere i 17 sekunder. Bronset gick till MS Parma.

På herrsidan tog Paimion Rasti sitt andra guld på raken. Olav Lundanes gav sig ut som sexa på den sista etappen efter Frederic Tranchands, Jesse Laukkarinens och Fredric Portins sträckor, men var etta i mål.

Lundanes startade knappa två minuter bakom täten men hade till slut en nästan en minuts lucka ner till silverlaget Turun Metsäkävijät. Helsingin Suunnistajat tog hand om bronset.

Skip Instagram post

Bästa FSO-förening på seniorsidan var OK Trian som slutade 17:e i herrstafetten – men bland juniorerna blev det bättre framgång.

Pargas IF vann ett överlägset guld i D20-klassen med laget Jenny Virtala, Ida-Marie Cederberg och Amy Nymalm. Segermarginalen till tvåan Suunta Jyväskylä var nästan tio minuter.

Solf IK tog i sin tur brons i D18 – föreningens första FM-medalj genom tiderna (bilden ovan). I det historiska laget sprang Fia Snickars, Olivia Hahn och Ines Tuohimaa.

Se alla resultat från FM-sprinterna här och FM-stafetterna här.