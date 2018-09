Artister och konstnärer kräver att Eurovisionen flyttas bort från Israel

Konstnärer och artister i hela Europa uppmanar till bojkott mot Eurovisionsschlagerfestivalen som ordnas i Israel i vår. Genom bojkotten vill artisterna fästa världens uppmärksamhet på de människorättskränkningar som Israel "i decennier har utsatt palestinierna för".

Det var i somras som ett antal palestinska kulturföreningar krävde en bojkott av Eurovisionen i Israel. Landet vill med arrangemangen visa upp en god sida av sig självt och dra bort uppmärksamheten från de krigsbrott som palestinierna utsatts för, skrev föreningarna i sitt upprop.

Nu är det den palestinska bojkottorganisationen PACBI (The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) som koordinerar projektet.

Den kräver att eurovisionsarrangörerna flyttar bort tävlingen från Israel, eftersom landet inte binder sig vid att respektera yttrande- och rörelsefriheten.

I torsdags blev det klart att Tel Aviv står värd för Eurovisionsschlagerfestivalen 2019. Det blir semifinaler i Tel Aviv den 14 och 16 maj och final den 18 maj.

Sångtävlingen ordnas i konferenscentret EXPO Tel Aviv.

Också en rad finländska konstnärer och artister har undertecknat bojkottkravet. De är: