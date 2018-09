HIFK satte stopp för förlustsviten på tabelljumbons bekostnad – steg upp till tvåa förbi EIF i fotbollsettan

KPV

20.9 Haka – KPV

29.9 AC Oulu – KPV

6.10 KPV – Klubi 04

20.10 HIFK – KPV

27.10 KPV – KTP

HIFK

23.9 Ekenäs IF – HIFK

29.9 JJK – HIFK

6.10 HIFK – KTP

20.10 HIFK – KPV

27.10 AC Kajaani – HIFK

Ekenäs IF

23.9 Ekenäs IF – HIFK

30.9 Ekenäs IF – FF Jaro

6.10 AC Kajaani – Ekenäs IF

20.10 Ekenäs IF – AC Oulu

27.10 Klubi 04 – Ekenäs IF