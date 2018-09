Fotbollens Champions League startar ikväll – enighet bland Yle Sportens expertpanel: "Juventus blir intressant att följa"

Ikväll klockan 19.55 är det igen dags för den kännspaka hymnen att ljuda över fotbolls-Europa. Champions League-säsongen kör igång i Barcelona och Milano och kulminerar i finalen i juni 2019 i Madrid. Vi har kollat in förutsättningarna med en rejäl panel av experter.

Vi ställde våra experter tre enkla frågor:

1. Vem vinner Champions League säsongen 2018-2019?

2. Vem gör flest mål i turneringen?

3. Vilket lag ser du mest fram emot att följa i årets turnering?

Svaren varierar en hel del, men namn som Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé samt klubbar som Real Madrid, Juventus och PSG är väl representerade i svaren.

Simon Skrabb, anfallare i landslaget och IFK Norrköping

Simon Skrabb. Simon Skrabb på landslagsträning. Bild: Jarno Kuusinen / AOP

1. Börjar vara dags för Juventus att vinna. Varit nära många år redan men nu har man fått in pricken över i:et i Ronaldo.

2. Om Juventus går hela vägen till final så har väl Ronaldo gjort minst hälften av målen, måste tro på mitt första tips och säga Ronaldo.

3. Mest av allt hoppas jag på en ny vinnare i år så Real Madrids dominans bryts. AS Roma är också roliga att följa, dom spelar med en otrolig passion. Annars ser jag mest fram emot många fina kvällar mitt i veckan med fin offensiv fotboll.

Sixten Boström, tränarprofil

Sixten Boström. 53-årige Sixten Boström är inne på sitt tredje tränaruppdrag i fotbollsligan. Bild: Yle/Tomi Hänninen

1. Manchester City, har på känn att Guardiola satsar allt på Champions League nu då har har ligaguldet i fickan från förra säsongen.

2. Kylian Mbappé. PSG har "lättare" att vila folk i sin liga. Mbappe har höjt sin nivå och fick stärkt självförtoende vid VM. Efter gruppspelet blir det tufft igen, ifjol blev det abrupt slut mot Real. Om han inte får tillräckligt med CL-matcher kan det ändå bli svårt att vinna skytteligan.

3. Ser fram emot att City och Liverpool av taktiska orsaker. Hur vidareutvecklar Guardiola lagets spel? Kommer Klopps kontringsspel att fungera i år när överraskningsmomentet inte finns länge? Och vad gör han då, om det inte fungerar?

Adelina Engman, anfallare i Chelsea och landslaget

Adelina Engman. Adelina Engman skrev på för Chelsea LFC. Bild: Chelsea Ladies

1. Känns som att Real Madrid ändå har den starkaste truppen också i år.

2. Ronaldo har äntligen fått göra mål för sin nya klubb så nu känns det som att målen kommer att rulla in.

3. Jag har normalt inte varit så intresserad av att följa italienska lag, men det skall bli kil att följa just Juventus nu när Ronaldo gått dit.

Jonas von Wendt, fotbollsskribent, Hbl Sport

Jonas von Wendt. Jonas von Wendt, Hbl. Bild: Privat

1. Juventus. Varit nära många gånger under senare år och någon gång tar förbannelsen slut. Cristiano Ronaldo kan bli tungan på vågen.

2. Fantasilöst svar 3.0: Cristiano Ronaldo. 120 baljor i Champions League genom åren. Lär bli ett tiotal till denna säsong.

3. Liverpool. Spelar en underhållande, balanserad och fartfylld fotboll. Sett ännu bättre ut än förra säsongen. Young Boys. Mest för att Robert Prytz en gång i tiderna spelade där. och Prytz var och är en kultfigur.

Marianne Miettinen, juniorlandslagstränare, Bollförbundet

Marianne Miettinen. Marianne Miettinen. Bild: imago/GEPA pictures/ All Over Press

1. Jag tror att Manchester City vinner titeln.

2. Romelu Lukaku från Manchester United gör flest mål.

3. Det skall bli spännande att följa med Juventus denna säsong.

Sebastian Strandvall, lagkapten och 50-målsskytt, VPS

Sebastian Strandvall. Sebastian Strandvall. Bild: Samppa Toivonen / All Over Press

1. Juventus

2. Cristiano Ronaldo

3. Manchester United eftersom det är mitt favoritlag och Juventus eftersom dom värvat starka spelare för att försöka vinna just Champions League.

Sergei Eremenko, mittfältare i Spartak Moskva

Sergei Eremenko. Sergei Eremenko värmer upp. Bild: Yle/Antti Koivukangas

1. Jag tror på FC Barcelona.

2. Robert Lewandowksi gör flest mål i hela Champions League i år.

3. Blir kul att se hur bra Manchester City klarar sig mot Europas elit. Och så blir det så klart blir de kul att följa med Cristiano Ronaldo i Juventus.

Carl-Johan "Saku" Eriksson, målvakt i Jönköping Södra

Carl-Johan Eriksson. Carljohan Eriksson vaktar målet för Helsingfors IFK. Bild: YLE/AnttiKoivukangas

1. Tror att årets vinnare blir FC Barcelona

2. Med tanke på mitt första svar räknar jag med att Messi tar hem skytteligan

3. Det jag ser mest framemot är att få följa Manchester United i Champions League! Har inte höga förväntningar, men man vet aldrig..

Robert Tennisberg, kommentator Viasat Sverige

Robert Tennisberg. Robert Tennisberg, Viasat Sverige. Bild: Privat.

1. Jag tror att det är dags för ett tronskifte igen. Det finns många lag som på allvar aspirerar på titeln. Men varför inte Bayern München? Känslan är att de, trots allt, smyger lite under radarn. De har ett kanonlag, och kanske kan dra ännu mer nytta av att konkurrenterna rimligen har ännu tuffare ligasäsonger framför sig.

2. Hur ska man kunna svara någon annan än Cristiano Ronaldo, till dess att motsatsen bevisas? Mannen är ett unikum, och har den där extrema målviljan som gör att han aldrig är nöjd. Räknar med att han kommer att ösa in mål i vissa matcher, och plocka hem skytteligatiteln igen.

3. Det blir väldigt spännande att se om ett förstärkt Liverpool kan återupprepa fjolårssuccén, nu när Klopp har klasspelare på varje position, och en vass bänk.

Jessica Lagerblom, ex-måldrottning och expertkommentator

Jessica Lagerblom. Jessica Lagerblom, Yle Sportens fotbollsexpert Bild: Yle

1. Real Madrid. De vann ifjol även om de inte tidvis ens spelade så bra. Rutinen finns där och kan de hitta tillbaka till sitt eget spel kan de vinna. Hungern är väl det ända frågetecknet.

2. Det får bli Messi. Barcelona går alltid långt och Messi gör alltid en stor del av deras mål.

3. Det här är lite svårt, Real Madrid och Manchester United är mina favoriter men United är ganska dåliga. Det blir spännande att se hur det går för Liverpool men också PSG blir intressanta att följa.

Jani Lyyski, mittbacksgeneral och IFK Mariehamn-legend

Jani Lyyski. Jani Lyyski, IFK Mariehamn Bild: All Over Press

1. Denna gången är turen kommen till England. Manchester City tar hem segern. Man har en grupp som man utan större ansträngning kommer att vinna. Laget har ett grundspel från förra säsongen som imponerade oerhört mycket och City har i mitt tycke ett näst intill komplett lagbygge.

2. Messi och Ronaldo i all ära - men jag tror att vi är på väg in i ett tronskifte vad gäller titeln som ”världens bästa spelare”. Salah eller Mbappé. Höjer även ett varningens finger för Lewandowski.

3. Jag önskar jag kunde säga Manchester United då mitt hjärta bultar lite extra för just dem. Men nej, nej nej... Jag fasar för att se dem spela och är orolig för att de floppar. Opartiskt och objektivt gillar jag lagmaskiner. Bayern München.

Christoffer Herberts, Yle Sporten

Christoffer Herberts. Christoffer Herberts är redaktör och arbetyera för Svenska Yle - sporten Bild: Yle

1. Det trygga svaret är Barcelona men jag tänker säga Manchester City. Pep Guardiolas lag ligger precis rätt i sin utvecklingskurva och borde nu vara bättre än nånsin, vilket inte gäller för några av klubbarna som brukar ta hem turneringen, med eviga vinnaren Real Madrid som bästa exempel.

2. Okej, båda var väldigt långt från att bli någon skyttekung i VM, men här handlar det ändå om klassiska Messi-mot-Ronaldo. Jag säger Messi, ännu aningen oklart hur Ronaldo börjar passa in i Juventus.

3. Ju mer på spel desto intressantare, så därför PSG. Också utan supersuccé i CL kan 31 av 32 klubbar leva med säsongen om de spelar bra fotboll och vinner hemmaligan i övertygande stil. Men så har vi PSG vars hela tillvaro just nu är helt beroende av en stor Champions League-framgång. Och intressanta individuella historier saknas ju inte i Parislaget heller. Hur hanterar Neymar att ha blivit VM:s största spottkopp? Tar Mbappé nya steg mot att bli världens bästa spelare? Och visst vore det väl ödets ironi om Buffon äntligen blev Champions League-mästare - i Frankrike.

Chris Härenstam, kommenator, SVT Sport

Chris Härenstam. Chris Härenstam Bild: Mattias Fagerholm/Yle

1. Barcelona är revanschsuget efter att ha sett ligarivalen Real Madrid dominera, inte minst förra säsongen. Jag tror på Barcelona.

2. Lionel Messi

3. Liverpool!

Anna Westerlund, mittback LSK och damlandslaget

Anna Westerlund. Anna Westerlund Bild: Jarno Kuusinen / AOP

1. Jag tror PSG tar hem det.

2. Det blir nog Cristiano Ronaldo.

3. Det skall bli spännande att följa med Real Madrid.

Tim Sparv, landslagskapten och mittfältare i FC Midtjylland

Tim Sparv. Tim Sparv Bild: Tomi Hänninen

1. PSG, de har en modern och klok tränare och ett spännande lag med kanske Europas bästa offensiva individualister.

2. Messi för att jag tror att Barcelona kommer att dominera sina hemmamatcher och för att de alltid har ett offensivt mindset där Messi oftast är involverad. Tar även frisparkar och straffar vilket spelar en roll.

3. Juventus för att det ska bli intressant att följa CL-kungen Ronaldo i hans nya lag. Han har gjort det i Man United och Real Madrid, kan det även lyckas i Juventus?

Ny säsong, kosmetiska förändringar

I kvällens omgång lönar det sig att hålla ett extra öga på Iker Casillas. FC Portos veteranmålvakt inleder sin 20:e Champions League-kampanj.

20:e säsongen för Iker Casillas. Iker Casillas står i mål för FC Porto.

Nytt för i år är att Uefa anpassat avsparkstiderna för matcherna så att åtminstone två drabbningar per omgång kommer igång redan klockan 19.55 finsk tid.

Nya lag i turneringen är schweiziska Young Boys, tyska Hoffenheim och serbiska Röda Stjärnan från Belgrad. Med dessa tre lag inkluderade uppgår antalet lag som spelat Chanmpions League till 140 stycken.

HJK från Helsingfors är alltjämt den enda finsk klubben som deltagit, säsongen 1998-1999.

Lista på vinnarna i Champions League 2000-2018. 1990-2000 Real Madrid

2000-2001 FC Bayern München

2001-2002 Real Madrid

2002-2003 AC Milan

2003-2004 FC Porto

2004-2005 Liverpool

2005-2006 FC Barcelona

2006-2007 AC Milan

2007-2008 Manchester United

2008-2009 FC Barcelona

2009-2010 Inter Milan

2010-2011 FC Barcelona

2011-2012 Chelsea

2012-2013 FC Bayern München

2013-2014 Real Madrid

2014-2015 FC Barcelona

2015-2016 Real Madrid

2016-2017 Real Madrid

2017-2018 Real Madrid

Finalen våren 2019 spelas i Madrid på Atletico Madrids nybyggda hemmaarena, Wanda Metropolitano. Datumet är lördagen den 1 juni.

Första gruppspelsomgången, Champions League 2018-2019

kl 19.55

FC Barcelona - PSV Eindhoven

Inter - Tottenham

kl 22.00

Club Brugge - Dortmund

AS Monaco - Atletico Madrid

Liverpool - PSG

Crvena Zvezda - Napoli

Galatasaray - Lokomotiv

Schalke 04 - FC Porto