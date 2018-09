Messi slog till med hattrick i Champions League-premiären – Inter vände mot Tottenham i slutminuterna

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Det blev Lionel Messi-show direkt då den nya Champions League-säsongen sparkade igång. Messi stod för tre mål när Barcelona mosade PSV.

Höstens första Champions League-mål såg dagsljuset då 32 minuter spelats på Camp Nou mellan FC Barcelona och PSV Eindhoven. Och vem var det om inte Lionel Messi som låg bakom Barcelonas 1–0-mål då han smällde in en fantastisk frispark i krysset från ungefär 20 meter.

Barcelonas andra mål bleknar inte i jämförelse med det första. I den 75:e minuten snurrade Ousmane Dembele loss från PSV-försvaret och pangade in ett vackert 2–0-mål.

Efter det blev det igen Messis tur att vifta på taktpinnen. Argentinaren gjorde ytterligare två mål då Barcelona tvålade till PSV med 4–0.



Lionel Messi jublar med sina lagkamrater.

Inter fick jubla efter sen vändning

En mindre smickrande detalj i Barcelonas annars fina kväll var Samuel Umtitis röda kort. Umititi fick sin andra varning då han drygt tio minuter före slutet ställde sig i vägen för PSV:s Hirving Lozano som åkte på en hård kroppstackling.

I kvällens andra tidiga match hade Tottenham länge grepp om segern mot Inter. Christian Eriksen gjorde 1–0 tio minuter in i andra halvleken då han slog in sin egen retur via Interförsvaret.

Tottenhams ledning höll i lite över en halv timme men sen rasade korthuset.

Med 86 minuter på klockan kom Inters kvittering då Mauro Icardi bombade in en grym volleykanon som Michel Vorm i Tottenhammålet inte kunde rå på.

I den 92:a minuten fick Inter en hörna och Matias Vecino frälste hemmapubliken genom att nicka in 2–1-segermålet.



Matias Vecino (i mitten) jublar efter segermålet. Matias Vecino.

Resultat

Barcelona – PSV Eindhoven 4–0

1–0 Messi, 32 min

2–0 Dembele, 75 min

3–0 Messi, 77 min

4–0 Messi, 87 min

Inter – Tottenham 2–1

0–1 Eriksen, 53 min

1–1 Icardi, 86 min

2–1 Vecino, 90 min

Kvällens övriga matcher inleddes klockan 22.00