Ett år efter #metoo – vad betydde den för dig?

Bild: All Over Press

Vad betyder #metoo för dig? #metoo-demonstration. Bild: All Over Press

Få kan påstå att de inte hade någon aning om att sexuella övergrepp kunde hända. Få hade däremot en aning om att det händer överallt. Förra hösten fylldes flödena i sociala medier och det var omöjligt att blunda när kollegan, kusinen, klasskompisen och många andra kvinnor plötsligt skrev #metoo.

Det var den 15 oktober 2017 som skådespelaren Alyssa Milano satte iväg en tweet – #metoo. Tio dagar tidigare hade The New York Times publicerat en artikel där de påstod att filmproducenten Harvey Weinstein under årtionden hade trakasserat skådespelare och sina anställda.

Alyssa Milano ville visa hur utbrett sexuella trakasserier och övergrepp verkligen är. Och inspirerad av medborgaraktivisten Tarana Burkes rörelse från 2006 satte hon ut #metoo.

#Metoo, metoo, metoo...

Hashtaggen spreds som en löpeld över världen. Kvinna efter kvinna, flicka efter flicka lade ut #metoo och omvärlden kunde inte längre blunda, vända bort blicken eller tysta ner. Metoo fanns överallt.

Det som många hittills tigit om eller gömt blev nu offentligt.

Kvinnor och flickor steg fram och berättade om sina upplevelser. De vägrade skämmas eller se sig som offer. Nu skulle skulden och skammen placeras där den hörde hemma, hos förövaren.

#metoo följdes snart av branschupprop där olika yrkesgrupperingar speciellt i Sverige samlade in vittnesmål för att konkret visa exempel på hur trakasserier kommer till uttryck. I Finland samlade till exempel #dammenbrister över 6000 namnteckningar och över 900 vittnesmål.

Sexuella trakasserier steg upp på allas agenda. Politiker, skolor, kommuner och andra institutioner lovade ökade resurser för jämställdhetsfrämjande åtgärder.

Men vad hände sedan?

Förändrade #metoo tänkesättet? Är verkligheten nu annorlunda? Eller stannade allt vid en hashtag och ett stridsrop?

Vega har en #metoo-kväll den 15 oktober kl. 17.30 – 19.00 och vi vill gärna höra din åsikt.

Vad betydde #metoo för dig?

Du får skriva anonymt men ifall du vill att vi tar kontakt får du gärna lämna kontaktuppgifter. Delar av berättelserna kommer att läsas upp i radion den 15. 10. 2018 och även publiceras på webben.