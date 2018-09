Basen dånar över Kimito centrum på fredag

Det ordnas för lite program för ungdomarna på Kimitoön säger både föräldrar och ungdomar. Det ville Jerker Jokiniemi göra något åt och drog igång ett projekt som resulterade i evenemanget Amospark Street & Shake.

- Det här är riktat till alla ungdomar som är intresserade av... någonting överhuvud taget, säger Heidi Sten som har följt med planeringen av evenemanget på nära håll.

När man läser schemat så förstår man vad hon menar. Här ryms allt mellan biofilm, skateboarding och dansuppvisningar.

- Motorsportföreningen Twentyfivesevenhundred kommer och bjuder på bulla och kaffe och sen får man så klart hämta med mera ätbart om man vill. Tillställningen är helt alkoholfri, säger Sten.

Hon har också en egen bil, som "lite av misstag" blev så ombyggd att hon inte nänns ta den till skogen längre. Även en oinsatt kan se att mängden och storleken på högtalarna utlovar hög volym.

En av bilarna som kommer att låta basen dunka på fredag. En vit terrängbil med flak målad i ljusrött och grått militärmönster. Bild: Amanda Vikman/YLE

Det kommer också att bli filmvisning, men vilken av de åtta The Fast & The Furious-filmerna som kommer att visas under kvällen bestämmer besökarna. Peter Flinkman jobbar med bland annat ljud och bild, och står för filmarrangemanget.

- Sedan har vi också en del tävlingar. Någon har till exempel chans att få sig en åktur med drifting-föraren Eero Yli-Sipilä den 29 september när han besöker Burn and Chill-festivalen här på ön, säger Heidi Sten.

Uppskattat evenemang

I lärarrummet på Kimitonejdens skola blir man överraskad när plakaten för Street & Shake-festivalen visas upp. Ungdomarna som jag får prata med har däremot sett evenemanget susa förbi på sociala medier.

- Det är första gången som det ordnas så man vet ju inte riktigt hur det kommer att bli, men det ska bli kul att gå och titta, säger Amanda som går på årskurs 7.

Hennes klasskompis Fanny ska själv uppträda under kvällen med en dansgrupp från musik- och dansinstitutet Arkipelag.

Ungdomarna uppskattar att man ordnar program för unga, från vänster: Valmet, Amanda och Fanny. Tre ungdomar som ser in i kameran framför skolan i ett grönt höstigt landskap. Några höghus i bakgrunden. Bild: Amanda Vikman/YLE

- Vi har inte dansat utomhus så mycket förut, så det ska bli en lite ny upplevelse. Det här med streetdans är också lite annorlunda jämfört med det vi har gjort förut, säger hon.

Valmet går på nian och har bott på Kimitoön i fem år. Han gillar motorsport så det här evenemanget verkar välkommet.

- Jag åker eventuellt ner och tittar. Jag håller på en del med bilar på fritiden eftersom pappa har jobbat som bilmekaniker, säger han.

På frågan om vilka typer av evenemang de skulle önska sig så nämner Fanny fler ordnade resor som ett alternativ. Jippon som Amospark Street & Shake är också bra så att unga från alla platser på Kimitoön kan träffas.

- Jag har vänner både i Dalsbruk och Västanfjärd som jag träffar ganska ofta. Speciellt då man ordnar någonting sådant här har man en chans att umgås, avslutar Fanny.

Amospark Street & Shake ordnas fredagen den 21 september i Kimito.