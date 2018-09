Inför NHL-starten: finländare för finländare – så här stor chans har de att överleva träningslägret och direkt knipa en plats i rampljuset

NHL-klubbarna har inlett sina försäsonger och spetsar fram till säsongsstarten successivt sina spelartrupper. Cirka 30 finländare kan vara säkra på sin plats då NHL startar om två veckor, medan ungefär lika många lever i ovisshet och kämpar om att få stanna kvar efter de sista gallringarna.

Då NHL-säsongen inleds onsdagen den 3 oktober ska varje NHL-lag bestå av 23 spelare. Just nu är trupperna ungefär dubbelt så stora men bantas konstant ned. De spelare som klarar träningslägret utan att förpassas till ett annat lag belönas med en plats i NHL.

Spelarna som inleder säsongen i exempelvis farmarligan AHL kan senare under säsongen kallas upp till NHL då trupperna behöver fyllas på exempelvis på grund av skadeproblem.

Förra säsongen spelade 42 finländare minst en NHL-match. Det finska rekordet är från säsongen 2008–09 då 43 finländare fick dra på sig en NHL-tröja, enligt sajten Quanthockey.

Det rekordet lär krossas under den kommande säsongen. Över 40 finländare förväntas ta en NHL-plats direkt då säsongen startar.

Här presenteras samtliga finländare som har ett NHL-kontrakt och dessutom bedöms sannolikheten för att de platsar i NHL genast då säsongen inleds.

Joel Armia, Montreal Canadiens Aleksander Barkov, Florida Panthers Joonas Donskoi, San Jose Sharks Valtteri Filppula, New York Islanders Markus Granlund, Vancouver Canucks Mikael Granlund, Minnesota Wild Erik Haula, Vegas Golden Knights Markus Hännikäinen, Columbus Blue Jackets Mikko Koivu, Minnesota Wild Leo Komarov, New York Islanders Jori Lehterä, Philadelphia Flyers Miikka Salomäki, Nashville Predators Teuvo Teräväinen, Carolina Hurricanes

Christopher Gibson, målvakt, New York Islanders

25 år gammal, säsongen 2017–2018 i New York Islanders / Bridgeport Sound Tigers

Gibson är tilltänkt tredjemålvakt i New York Islanders bakom Thomas Greiss och Robin Lehner. Behöver passera waivers på vägen till AHL och därför är inte den operationen helt riskfri. Lär få chansen direkt om Greiss eller Lehner skadas.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i New York Islanders: 5 %.

Ville Husso, målvakt, St. Louis Blues

23 år gammal, säsongen 2017–2018 i San Antonio Rampage

Är tredjemålvakt bakom Jake Allen och Chad Johnson. Allens nivå är svajig och Johnson är inget mer än en medioker andramålvakt. St. Louis vill ge Husso matcher, vilket innebär att han i det här skedet ses som farmarlagets förstamålvakt.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i St. Louis Blues: 10 %.

Mikko Koskinen, målvakt, Edmonton Oilers

30 år gammal, säsongen 2017–2018 i SKA Sankt Petersburg

Koskinen tecknade i somras ett ettårskontrakt med Edmonton och där kämpar han tillsammans med Al Montoya om platsen bakom förstamålvakten Cal Talbot. Koskinen var svajig i sin försäsongsdebut mot Calgary.

Trots att Koskinen är 30 år gammal behöver han till skillnad från Montoya inte passera waivers på vägen till AHL. Det är det starkaste argumentet för att det är Koskinen som skickas till farmen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Edmonton Oilers: 70 %.

Kaapo Kähkönen, målvakt, Minnesota Wild

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Lukko

Kähkönen betraktas ha en ljus framtid, men Minnesotas målvaktspar Devan Dubnyk – Alex Stalock är så gott som cementerat.

I farmen lär Kähkönen få sällskap av 30-årige Andrew Hammond som har fem NHL-säsonger i bagaget och om Minnesota senare behöver plocka upp en målvakt kan valet falla på Hammond.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Minnesota Wild: 5 %.

Kevin Lankinen, målvakt, Chicago Blackhawks

23 år gammal, säsongen 2017–2018 i HIFK / Ketterä

Chicagos förstamålvakt Corey Crawford har inte spelat NHL-hockey efter jul och hans status är fortfarande oklar. Klubben gick först nyligen ut med orsaken till den märkliga frånvaron: en hjärnskakning. Cam Ward är det solklara reservalternativet i Chicago.

Lankinen konkurrerar i första hand om speltid med Anton Forsberg och Collin Delia. Om Crawford inte kan spela är det inte otänkbart att Lankinen skulle kunna konkurrera ut både Delia och Forsberg.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Chicago Blackhawks: 5 %.

Juuse Saros, målvakt, Nashville Predators

23 år gammal, säsongen 2017–2018 i Nashville Predators

Saros är given som tvåa i Nashville och förväntas så småningom ha förutsättningar att konkurrera ut ettan Pekka Rinne.

Den rätt så småväxta målvakten behöver inte passera waivers på vägen till AHL. För att få tillräckligt med speltid lär han därför även matchas där under utvalda perioder av säsongen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Nashville Predators: 90 %.

Harri Säteri, målvakt, Detroit Red Wings

28 år gammal, säsongen 2017–2018 i Florida Panthers / Springfield Thunderbirds

Säteri tecknade i somras ett ettårskontrakt med Detroit. Jimmy Howard och Jonathan Bernier är ändå det givna målvaktsparet i NHL-rampljuset. I farmen går Säteri en kamp mot den slovakiska VM-målvakten Patrik Rybar.

Säteri behöver passera waivers om han ska skickas ned inför säsongen och den manövern är inte riskfri. Kunde New York Rangers (målvaktsparet: Henrik Lundqvist – Aleksandar Georgijev), Washington Capitals (Brendan Holtby – Pheonix Copley) eller Winnipeg Jets (Connor Hellebuyck – Laurent Brossoit) vara intresserade av en stabil backup?

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Detroit Red Wings: 10 %.

Miro Heiskanen, back, Dallas Stars

19 år gammal, säsongen 2017–2018 i HIFK

Trots att Heiskanen bara är 19 år gammal är han given i Dallas backbesättning. Med undantag av John Klingberg håller försvaret inte särskilt hög nivå och Heiskanen kommer att få spela mycket redan under sin första säsong.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Dallas Stars: 100 %.

Julius Honka, back, Dallas Stars

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Dallas Stars / Texas Stars

Honka draftades för fyra år sedan och på lika många säsonger har han inte lyckats etablera sig i NHL på allvar. Nu lär han ändå göra det. Honka behöver passera waivers för att kunna skickas till AHL och det finns inte en chans i världen att Dallas skulle ta den risken. Har under försäsongen bildat backpar med Esa Lindell.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Dallas Stars: 100 %.

Henri Jokiharju, back, Chicago Blackhawks

19 år gammal, säsongen 2017–2018 i Portland Winterhawks

Jokiharju har imponerat under försäsongen och fick ett välkommet brev på posten då det framgick att en annan högerfattad högerback, Connor Murphy, missar 2–3 månader på grund av skada. Chicagos försvar vimlar av svenska konkurrenter (Lucas Carlsson, Carl Dahlström, Gustav Forsling och Erik Gustafsson) men Jokiharju förväntas ha goda chanser att ta en av sju platser i ett rätt så svagt Chicagoförsvar.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Chicago Blackhawks: 60 %.

Olli Juolevi, back, Vancouver Canucks

20 år gammal, säsongen 2017–2018 i TPS

Draftades för två år sedan som femma och efter en säsong i juniorligan OHL och en säsong på hemmaplan i TPS blir det äntligen seniorhockey i Nordamerika. Opererades i somras och missade ett par månader i värdefull träningstid. Har många rutinerade backar framför sig och behöver därför lyckas fullständigt för att få inleda i NHL.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Vancouver Canucks: 30 %.

Alex Lintuniemi, back, Los Angeles Kings

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Ontario Reign

Drew Doughty, Alec Martinez, Jake Muzzin och Dion Phaneuf bildar en tydlig topp-4:a i Los Angeles-försvaret. Derek Forbort är även given i topp-6. Daniel Brickely, Oscar Fantenberg, Paul LaDue och Kurtis MacDermid är några av de tuffa konkurrenterna om två platser, men helt omöjligt är det inte.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Los Angeles Kings: 5 %.

Joonas Lyytinen, back, Nashville Predators

23 år gammal, säsongen 2017–2018 i Milwaukee Admirals / Norfolk Admirals / Atlanta Gladiators

Nashville har ett av NHL:s bästa försvar och konkurrensen om de sista backplatserna i laget är stentuff. Lyytinen gjorde ingen bra säsong ifjol och kan till och med ha problem att platsa i farmarlaget i AHL.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Nashville Predators: 0 %.

Niko Mikkola, back, St. Louis Blues

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Tappara

St. Louis har bra djup i försvaret, så Mikkola har tuff konkurrens. Mikkola betraktas som ungefär den tionde bästa backen i organisationen och lär därför inleda säsongen i AHL.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i St. Louis Blues: 5 %.

Sami Niku, back, Winnipeg Jets

21 år gammal, säsongen 2017–2018 i Winnipeg Jets / Manitoba Moose

Niku var AHL:s bästa back förra säsongen och fick NHL-debutera under våren. Behöver i praktiken vara bland de sex bästa backarna, eftersom Winnipeg vill att Niku ska spela och inte se NHL-hockey på läktaren. Topp-5 (Dustin Byfuglien, Dmitri Kulikov, Josh Morrissey, Tyler Myers, Jacob Trouba) känns given. Ben Chiarot, Joe Morrow och Tucker Poolman kämpar med Niku om de två sista platserna.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Winnipeg Jets: 30 %.

Sami Niku är offensivt skicklig. Sami Niku på isen i Winnipegs tröja under en träningsmatch. Bild: Terrence Lee/Icon Sportswire/All Over Press

Juuso Riikola, back, Pittsburgh Penguins

24 år gammal, säsongen 2017–2018 i KalPa

Har på ett år gått från att vara en rätt så anonym KalPa-back till att vara en VM-rutinerad back som knackar på ett av världens bästa hockeylags dörr. Konkurrensen om backplatserna i Pittsburgh är inte tuff och Riikola kämpar i första hand med Chad Ruhwedel om den sista platsen.

Riikola har imponerat stort på träningslägret.

– En orsak till att vi så aggressivt var ute efter honom var att han kan spela spelet som vi försöker spela. Han är rörlig och duktig med pucken, sade chefstränaren Mike Sullivan till nhl.com.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Pittsburgh Penguins: 60 %.

Vili Saarijärvi, back, Detroit Red Wings

21 år gammal, säsongen 2017–2018 i Grand Rapids Griffins / Toledo Walleye

Detroits backbesättning imponerar inte men Saarijärvi väger fortfarande för lätt på högsta nivå. Om ett par säsonger har förmodligen många rutinerade Detroitbackar gjort sitt och då kommer Saarijärvis tid.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Detroit Red Wings: 0 %.

Joni Tuulola, back, Chicago Blackhawks

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Sport / Rockford IceHogs

Trots att spetsen saknas i Chicagoförsvaret så finns djupet där. Tuulola debuterade i AHL i våras men är fortfarande långt ifrån en NHL-plats.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Chicago Blackhawks: 0 %.

Urho Vaakanainen, back, Boston Bruins

19 år gammal, säsongen 2017–2018 i SaiPa

Boston har bredd i försvaret, vilket gör det svårt för Vaakanainen att konkurrera ut rutinerade backar och direkt knipa en NHL-plats. Lär få stort ansvar i AHL där han kan anpassa sitt spel till små rinkar innan han får chansen i rampljuset.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Boston Bruins: 5 %.

Bild: Meng Yongmin / All Over Press

Calgarys Auston Czarnik lägger sig på Urho Vaakanainen. Calgarys Auston Czarnik lägger sig på Urho Vaakanainen. Bild: Meng Yongmin / All Over Press

Juuso Välimäki, back, Calgary Flames

19 år gammal, säsongen 2017–2018 i Tri-City Americans

Calgary har endast fem bra NHL-backar, vilket öppnar upp för unga spelare. Rasmus Andersson, Brett Kulak och Välimäki lär göra upp om två återstående platser. Svensken Oliver Kylington, som förutspåddes vara med i kampen, rapporteras ha stått för en svag försäsong.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Calgary Flames: 50 %.

Bild: imago / Larry MacDougal / All Over Press

Juuso Välimäki är en blivande NHL-back. Juuso Välimäki i Calgarys tröja. Bild: imago / Larry MacDougal / All Over Press

Sebastian Aho, anfallare, Carolina Hurricanes

21 år gammal, säsongen 2017–2018 i Carolina Hurricanes

Trots att Aho fortfarande har ett tvåvägskontrakt så är han en av lagets stora stjärnor och naturligtvis given i NHL.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Carolina Hurricanes: 100 %.

Henrik Borgström, anfallare, Florida Panthers

21 år gammal, säsongen 2017–2018 i University of Denver / Florida Panthers

Fick testa på NHL i slutet av förra säsongen. Är en offensiv spelare som behöver en offensiv roll. Har matchats både som ytter och center under försäsongen. Borgström borde inte ha problem att ta en plats i någon av de tre första kedjorna.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Florida Panthers: 90 %.

Roope Hintz, anfallare, Dallas Stars

21 år gammal, säsongen 2017–2018 i Texas Stars

Spelade finalserie i AHL i våras och har fått bra kritik för sina insatser under försäsongen. Hintz är center och där är konkurrensen tuff med Tyler Seguin, Jason Spezza, Radek Faksa och Martin Hanzal som alternativ. Bredden på Dallas anfall imponerar ändå inte och Hintz är därför nära en NHL-plats under hösten.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Dallas Stars: 30 %.

Juuso Ikonen, anfallare, Washington Capitals

23 år gammal, säsongen 2017–2018 i Brynäs

Draftades aldrig och tecknade i somras ett tvåårskontrakt med Washington. I jakt på framgång har Stanley Cup-vinnaren inte prioriterat att locka till sig unga löften. Washingtonanfallet saknar djup, vilket gör att konkurrensen om de sista platserna i anfallet inte är knivskarp.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Washington Capitals: 20 %.

Jussi Jokinen, anfallare, Detroit Red Wings

35 år gammal, säsongen 2017–2018 i Edmonton Oilers / Los Angeles Kings / Columbus Blue Jackets / Vancouver Canucks

NHL-veteranen har inget kontrakt, utan provspelar med Detroit. Provspel leder rätt sällan till NHL-kontrakt men Detroit saknar ledarskap sedan Henrik Zetterberg tvingats hänga upp NHL-skridskorna.

En slutspelsplats är ett tufft mål för Detroit som i första hand siktar på att skola in sina unga löften. Där kan Jokinen bidra med värdefull hjälp.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Detroit Red Wings: 30 %.

Kasperi Kapanen, anfallare, Toronto Maple Leafs

22 år gammal, säsongen 2017–2018 i Toronto Maple Leafs / Toronto Marlies

Förra säsongen var den första som Kapanen spelade fler NHL- än AHL-matcher. Toronto har imponerande spets i anfallet men trots det är Kapanen en stark kandidat för en plats i någon av de tre första kedjorna.

Har konkurrens av en måhända pånyttfödd Tyler Ennis samt svenskarna Pierre Engvall, Carl Grundström, Andreas Johnsson, Pär Lindholm och Dmytro Timashov.

Kapanen kan passeras till farmen utan att passera waivers, något som gör att det inte är helt uteslutet att Toronto skulle inleda säsongen med den lösningen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Toronto Maple Leafs: 90 %.

Otto Koivula, anfallare, New York Islanders

20 år gammal, säsongen 2017–2018 i Ilves

New York Islanders anfall saknar spets men har både bredden och djupet. Det gör det så gott som omöjligt för Koivula att ta en NHL-plats.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i New York Islanders: 0 %.

Otto Koivula spelade förra säsongen i Ilves. Otto Koivula i New York Islanders tröja. Bild: Rich Graessle/Icon Sportswire/All Over Press

Joona Koppanen, anfallare, Boston Bruins

20 år gammal, säsongen 2017–2018 i Ilves / Providence Bruins

Konkurrensen om anfallsplatserna i Boston är stentuff. Koppanen är i nuläget inte ens nära en plats i NHL-solen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Boston Bruins: 0 %.

Jesperi Kotkaniemi, anfallare, Montreal Canadiens

18 år gammal, säsongen 2017–2018 i Ässät

Det är fortfarande mycket ovisst var Kotkaniemi spelar senare i höst. Montreal bygger om och har knappast realistiska förutsättningar att kämpa om en slutspelsplats i vår.

I Ässät spelade Kotkaniemi som ytter, medan Montreal åtminstone på sikt ser honom som center.

Montreal kan i början av säsongen ge Kotkaniemi under 10 NHL-matcher utan att bränna ett av de förmånliga kontraktsåren på nykomlingskontraktet.

Det är därför möjligt att Montreal låter Kotkaniemi testa på NHL-hockey i oktober innan klubben fattar beslut för den resterande delen av säsongen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Montreal Canadiens: 60 %.

Janne Kuokkanen, anfallare, Carolina Hurricanes

20 år gammal, säsongen 2017–2018 i Carolina Hurricanes / Charlotte Checkers

Kuokkanen har tidvis stampat på stället men imponerade med att göra tre poäng i en träningsmatch då han som ytter fick chansen tillsammans med Jordan Staal och Justin Williams.

Kuokkanen är egentligen center och att svensken Victor Rask förmodligen blir borta i månader kan underlätta för Kuokkanen.

Sannolikheten för att få inleda säsongen i Carolina Hurricanes: 40 %.