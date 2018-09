USA redo för nya nedrustningssamtal med Nordkorea – experter mindre imponerade över nordkoreanska löften

USA välkomnar resultaten av toppmötet mellan Nordkoreas ledare Kim Jong-Un och Sydkoreas president Moon Jae-In och är redo att genast återuppta nedrustningssamtal med Nordkorea. Det meddelade USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

I ett pressmeddelande gratulerar utrikesminister Pompeo Moon och Kim för det framgångsrika mötet i Pyongyang.

I pressmeddelandet hänvisar Pompeo till Kims utfästelse om "permanent nedmontering av alla faciliteter vid Yongbyong i närvaro av amerikanska och IAEA-observatörer".

Pompeo skriver också om "Kims beslut att avsluta den tidigare aviserade nedmonteringen av Tongchang-ri i närvaro av amerikanska och internationella observatörer".

Pompeo nämner inget om att Nordkorea har erbjudit sig att förstöra kärnvapenanläggningen i Yongbyong på villkor att USA går med på ospecificerade "motsvarande åtgärder".

Toppmötet mellan Kim Jong-Un och Moon Jae-In avslutades på torsdagen med ett gemensamt besök på berget Paektu, som har stor symbolisk betydelse i Nordkorea. Nordkoreas första dam Ri Sol-Ju längst till vänster och Sydkoreas Kim Jung-Suuk till höger.

Vad gäller testanläggningen för missiler i Tongchang-ri, har Nordkorea nämnt nedmontering i närvaro av "relevanta utländska experter" - inte experter från USA eller Internationella atomenergiorganet IAEA.

Exempelvis The Guardian och New York Times har intervjuat en lång rad experter som tolkat de nordkoreanska utfästelserna om kärnvapennedrustning på ett annat sätt än Pompeo och som är långt ifrån imponerade av dem.

Ett kärnvapenfritt Nordkorea i januari 2021?

Pompeo lät också meddela att han redan på onsdagen bjöd in Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-Ho till ett möte i New York nästa vecka, då de två ändå deltar i det årliga mötet i FN:s generalförsamling.

Dessutom har USA inviterat nordkoreanska representanter till en träff med USA:s nye Nordkoreasändebud Stephen Biegun i Wien, i Österrike så fort som möjligt.

Enligt Pompeo är det här inledningen till "förhandlingar som ska förvandla relationerna mellan USA och Nordkorea, genom en process av snabb kärnvapennedrustning" - som ska leda till ett kärnvapenfritt Nordkorea redan i januari 2021.

Inga konkreta garantier för nedrustning

Tidigare har USA krävt att Nordkorea gör sig av med alla sina kärnvapen och ballistiska missiler innan det kan bli aktuellt med ett fredsavtal mellan Nord- och Sydkorea och innan sanktionerna mot Nordkorea kan slopas.

Förtroendet mellan Nord- och Sydkorea ser ut att ha ökat betydligt genom de tre toppmötena mellan Kim Jong-Un och Moon Jae-In och Nordkorea har inte genomfört några missiluppskjutningar eller kärnvapentest sedan mötet mellan Kim och USA:s president Donald Trump.

I stort sett alla experter på Nordkorea som intervjuats sedan gårdagens mötesdeklaration mellan Kim och Moon Jae-In har ändå påpekat att Nordkoreas kärnvapenkapacitet är den samma som tidigare och att Kim fortfarande inte givit några konkreta garantier för kärnvapenavveckling.

Källor: The Guardian, New York Times, AFP, U.S Department of State