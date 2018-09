Kom och se MGP-showen live på genrepet!

MGP-finalen sänds direkt från Yles tv-studio i Helsingfors lördagen den 6 oktober kl. 18 och syns i Yle Fem och på Yle Arenan.

Men redan tidigare samma lördag drar vi ett identiskt genrep, alltså en generalrepetition, då artister, dansare och programledare får öva en gång på riktigt med riktig publik. Där behövs just du!

Välkommen med på en rolig tv-upplevelse!

Genrepet hålls på dagen lördagen den 6 oktober kl. 14 och du behöver kunna vara på plats kl. 13-16.

Samla ett stort gäng och beställ biljetter här, de är gratis:

MGP genrep lördag 6.10 kl. 14

Adress: Yle Studiohuset, Nyhetsgatan 8, 00240 Helsingfors.

Om du bor inom två timmars väg från Böle i Helsingfors har du dessutom möjligheten att se MGP-showen på plats i tv-studion under genrepet och sen hinna hem till tv-soffan kl. 18 då direktsändingen kör igång i Yle Fem och på Yle Arenan.

Det är en skojig upplevelse att sedan se programmet från en annan vinkel, att uppleva hur annorlunda det kan te sig på tv.

Och då sitter du där med vetskapen om hur det verkligen gick till, på riktigt!

MGP-finalen finns på Yle Arenan i ett år efter finalen, så du hinner uppleva skillnaden även om du kommer till genrepet långväga ifrån.

Showen på genrepet är alltså likadan som på kvällen i tv.

Förutom, förstås, att det inte då ännu koras en riktig vinnare. Det är först under finalsändningen kl. 18-19.30 som alla får rösta på sin favorit per sms och som juryn ger sina riktiga röstetal på basen av artisternas prestationer i just finalen.

Finalen är också öppen för publik, men är i skrivande stund fullbokad.

Det kan frigöras biljetter om folk får förhinder och avbokar biljetter.

Vill du just till finalen ska du hålla ett öga på denna länk:

MGP-finalen lördag 6.10.2018 kl. 18.

***

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivar- och sångtävling för 8-15-åringar som ordnas för tolfte gången i Finland.

Artisterna har skrivit sina låtar själva och har i våras valts ut bland ett stort antal sökande.

Vinnaren utses genom en 50-50 kombination av jury och publikröstning. Du kan rösta på din favorit med ett enkelt sms.

MGP är ett samarbete mellan Svenska Yle, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och produktionsbolaget Five Corners Production.

MGPs instagramflöde @mgpfinland